Tutto il Veneto al 4° GP Abatini

È stata un’organizzazione strepitosa, numeri che danno l’idea di quanto sia importante la sicurezza per il gruppo guidato da Enrico Marcon e Flavio Zanchin, oltre 50 unità dislocate nel percorso tra i Comuni di Villa del Conte e San Martino di Lupari, un Campionato Veneto che sarà ricordato nel tempo. Roberto Pagnin il più forte Ha sognato fino all’ultimo km Franco Zambello del Team Abatini, in fuga dal primo giro con oltre 1 minuto di vantaggio si vede rientrare come un aereo Roberto Pagnin nel finale e per la volata non c’è storia, secondo per i SG A Lorenzin. Gretter Campione Veneto SG B 2022 Vittoria di gara per Franco Bertaia in fuga dall’inizio gara a quasi 42 km h di media, con il secondo posto vince il titolo Gretter della M9, terzo Grisenti. Assolo di Vanessa Zanella Poteva starsene tranquillamente nel gruppo e vincere in volata ma questo non è nel DNA di una campionessa italiana, entra nella fuga tra i maschietti e tira la sua parte, vittoria a braccia alzate e strizza l’occhio al Criterium Internazionale del 17 luglio a Fontanelle, seconda e campionessa veneta donne C Giorgia Tessaro protagonista di una volata al cardiopalmo con Gloria Fossaluzza, quarta Chiara Ciampolillo . Federico Costa come Filippo Ganna Al momento non ci sono dubbi sullo stato di forma di Federico Costa, quando accelera non ha avversari, vince il titolo Veneto con una lunga fuga in compagnia di Giovanni Cuzzolin, volata del gruppo vinta da un pimpante Agostini, terzo Tosello. A Cuzzolin il titolo Veneto GB Oltre 60 gli atleti partiti alle ore 09.00 da Villa del Conte, ci sono i punti per il torneo delle province e non è semplice controllare la corsa, vittoria per Giovanni Cuzzolin protagonista di una lunga fuga con Federico Costa, secondo di categoria Varotto e terzo Michieli. Daniele Zuanon mette tutti d’accordo Fuga di una decina di corridori fin dall’inizio e media da formula 1, gruppo che non riesce a chiudere e una strepitosa volata per il portacolori dell’ASD Melato, questa in sintesi la corsa dei SB, secondo Golfrè e terzo Renato Sergio asd Velo Club 2 Torri . Enzo Perin Campione Veneto senior A Gara vinta da Nechita Andrej team Romagna ma con il secondo posto si aggiudica il titolo il portacolori del Team Ciclocolor, terzo un super Riccardo Mion del Team Fontanelle . Giovanni Sergiano doma il caldo ma non Ferrian. Tra i giovani junior vince Ferrian (FCI), non entra per poco nella fuga Sergiano che però festeggia il titolo vincendo la volata del gruppo, terzo Trolese . Marco Filippi e il gioco di squadra impeccabile Tra i veterani fuga di 8 corridori che caratterizza tutta la gara, ultimo giro con Massimo Cigana che vuole far saltare il banco, sono le 12.30 e i 35° gradi si fanno sentire tutti, continui scatti e arrivo in solitaria per Marco Filippi che veste la maglia di Campione Veneto VA, secondo l’ex prof Alessandro Bertuola e terzo Bianchin. Massimo Cigana a 44.800 kmh di media Era rimasto fuori dalla fuga all’inizio ma poi è rientrato come un caccia, vince meritatamente questo campionato Veneto su strada e si diverte nel finale a sfidare gli avversari, secondo Dalla Mutta e terzo il compagno di squadra Pellizzari. Sontuosa premiazione che etichetta il team Abatini tra i migliori in Italia, giudici di Treviso e Padova in completa sinergia, ora tutta l’attenzione è rivolta al Criterium internazionale del 16 e 17 luglio dove il Team Fontanelle è chiamato a riconfermare il successo del 2021 . Edi Tempestin