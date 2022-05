La storia: Volley Fontane e Mogliano Nuts negli annali del CSI Treviso

Domenica 15 maggio i calendari dell’ufficio CSI hanno tutti indicata una scritta: Finali! Il giorno si sveglia e il sole sorge. Già alle 7.30 del mattino è molto caldo. Speravamo in qualche nuvoletta e magari in un po’ di pioggia per non avere le palestre troppo calde. Ma non importa. Lelio, Roberto, Gianni, Danilo, Maurizio, Francesco… la squadra del CSI è pronta. Chissà cosa faranno? Dopo pranzo, tac. Scatta. L’ansia scatta. Ore 17.30 finale pallacanestro a Meolo: Carisssimi vs Mogliano Nuts. Ore 18.00 a Villorba: Volley Fontane vs Kosmos Volley. Alle 16.30 tutti in auto. Si parte ad allestire palestre, accendere le luci, controllo elettronico del tabellone. Affiggere qualche bandiera. E poi… e poi l’arbitro che fischia. Tutto ha inizio. Un anno di partite di un campionato iniziato ed egregiamente finito. Un anno di gare serali, di vinti e vincenti, un anno di arbitri designati, di docce fredde e calde, di spogliatoi condivisi, ti pubblico più o meno presente, di allenatori arrabbiati, di giocatori mitici e di panchinari indispensabili… Un anno di referti, di punteggi, classifiche, risultati, di chiamate, di messaggi, di commissioni, di riunioni… un anno. Un anno. Un anno di CSI. Ma quanto ci sei mancato!?! Volley Fontane vince il campionato pallavolo Open Mogliano Nuts vince il campionato pallacanestro Open Egregi partecipanti e secondi in classifica il Kosmos Volley e i Carisssimi. Lo sport ha un unico vincitore ed è il cuore. Il cuore è passione, il cuore è impegno, il cuore guida l’uomo nella giusta strada. La vittoria è solo una meta. Ma il viaggio? E chi lo dimentica più…