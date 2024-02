“Nella cartaaaa? Sì”: al via la campagna sulla corretta raccolta dei cartoni per bevande

In partenza la campagna di Comieco in collaborazione con Savno per sensibilizzare l’utenza della Sinistra Piave sulla raccolta differenziata dei cartoni per bevande. “Nella cartaaaaa? Sì” è lo slogan scelto che campeggerà in provincia di Treviso, sui principali canali di comunicazione: affissioni, social network, banner sui mezzi pubblici e all’interno della GDO. Le famiglie riceveranno la comunicazione anche in bolletta.

Osserva il presidente di Savno, Giacomo De Luca

“Con questa campagna, in particolare, vogliamo raggiungere il target dei turisti, sempre più presenti negli ultimi anni nel nostro territorio. Molte persone che provengono da fuori bacino, che alloggiano in appartamenti o case vacanza, non sono abituate a conferire correttamente i cartoni per bevande nella raccolta differenziata della carta. Il bacino della Sinistra Piave è tra i più virtuosi in Italia nello smaltimento di questi imballaggi, d’altronde è quasi 20 anni che abbiamo adottato il conferimento di questo materiale con la carta. Dagli ultimi report a disposizione, sappiamo che in media nella raccolta della carta delle nostre famiglie il cartone per bevande è presente con un’incidenza del 2,8 per cento, mentre la media regionale è dell’1,6 per cento, per arrivare addirittura allo 0,8 per cento a livello nazionale”.

Nei Comuni a gestione Savno, il totale di rifiuto cellulosico (carta e cartone) raccolto tra i rifiuti urbani nel 2023 è stato di oltre 15.300 tonnellate: quasi 3 mila tonnellate nei centri di raccolta e più di 12.300 tonnellate tramite la raccolta porta a porta. In media, si tratta di una media pro-capite di circa 51 kg ad abitante.



De Luca aggiunge:

“Certo, i margini per migliorare esistono e per questo non vogliamo accontentarci. Da qui, la volontà di implementare ulteriormente i numeri della raccolta del cartone per bevande. Nel nostro impianto di selezione, a Godega di Sant'Urbano, infatti, installeremo un nuovo macchinario che separerà questi imballaggi dalla carta. In questo modo, potremo consegnare a Comieco un materiale più puro, con un conseguente aumento del guadagno e degli investimenti per il territorio”.

Commenta Roberto Di Molfetta, Vicedirettore di Comieco:

“I Comuni della provincia più virtuosi sono Farra di Soligo, Tarzo, San Vendemmiano e Codognè con una incidenza media di cartoni per bevande nella raccolta della carta superiore al 3% - commenta Roberto Di Molfetta, Vicedirettore di Comieco - L’obiettivo della nuova campagna di informazione è stimolare tutti i Comuni a migliorare ulteriormente questi risultati facendo leva sull’alto potenziale dell’impianto di Savno: la selezione dei cartoni per bevande potrebbe infatti superare le 350 t/anno posizionandolo in una virtuale classifica tra i migliori 10 in Italia”.