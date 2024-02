Boom di voti per "Decora il Natale" 2023: tutte le scuole vincitrici del concorso

Sono stati più di 4 mila i voti che hanno decretato i vincitori dell’11esima edizione di “Decora il Natale”, il concorso di Savno e Consiglio di Bacino Sinistra Piave dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio per educare i ragazzi al riuso creativo, attraverso la realizzazione di un presepe “sostenibile”, a partire da materiale riciclato.

Al contest, quest’anno, hanno partecipato 44 istituti scolastici (12 scuola secondarie, 14 primarie e 18 scuole dell’infanzia), per un totale di 5.139 studenti coinvolti. La mostra, allestita negli spazi di Palazzo Sarcinelli a Conegliano, è rimasta aperta al pubblico da venerdì 8 dicembre 2023 fino a domenica 7 gennaio 2024.



“Questa è un’iniziativa che cresce di anno in anno, nella qualità dei lavori partecipanti e nell’interesse che suscita nella comunità. In questa edizione, infatti, i voti dei visitatori sono stati quasi il doppio della precedente: ben 4.040 contro i 2.717 del Natale 2022, un record assoluto”

Osservano il presidente di Savno, Giacomo De Luca, e il presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, Roberto Campagna.



In particolare, il totale dei voti per la categoria dedicata alle scuole dell’infanzia è stato di 1.804, per la primaria 1.209 e per la secondaria 1.027. “Senza contare i bigliettini con apprezzamenti per tutti i lavori, come ad esempio “tutti belli”, “tutti meritano”, “bella iniziativa”: 117 in tutto, che naturalmente non sono rientrati nel computo finale, ma restituiscono appieno il successo del concorso”, precisano Campagna e De Luca.

1° classificato (valore premio 400 euro): Scuola dell’Infanzia di Refrontolo

2° classificato (valore premio 250 euro): Scuola dell’infanzia “Gasparinetti” di Ponte di Piave

3° classificato a pari merito (valore premio 150 euro): Scuola dell’infanzia «Št?pán Zav?el» di Rugolo (Sarmede)

A valutare le opere, oltre ai visitatori dell’esposizione, è stata una giuria costituita dal personale interno di Savno e Consiglio di Bacino e una composta da Debora Basei (ideatrice del progetto “Ricrearti” e “Ricreiamo Conegliano”), Amelia Corvino (Art Director di CGA Art Agency), Fabio Damo (Founder & Graphic Designer di AWOM Agency) e Manuel Gualandi (Creative Director di CGA Art Agency).Di seguito l’elenco delle scuole vincitrici, che nelle prossime settimane riceveranno buoni per l’acquisto di materiale didattico per un montepremi complessivo di 3.300 euro.

Premio Savno (valore premio 150 euro)

Scuola dell’infanzia di Refrontolo

Premio del pubblico (valore premio 100 euro)

Scuola dell'Infanzia di Refrontolo, più votata della categoria (e in assoluto tra tutte le scuole) con 307 preferenze

CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE

Premio giuria tecnica:

1° classificato (valore premio 400 euro): Scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Conegliano

2° classificato (valore premio 250 euro): Scuola Primaria “Fogazzaro” di Ponte di Piave

3° classificato (valore premio 150 euro) * Scuola primaria primaria “Salvadoretti” di Santa Lucia di Piave e Scuola primaria “Parravicini” di Vittorio Veneto

*ciascuna scuola riceverà un buono da 150 euro



Premio Savno (valore premio 150 euro):

Scuola primaria “Tonello” di Fontanelle

Premio del pubblico (valore premio 100 euro)

Scuola Primaria “Pascoli” di Conegliano, più votata della categoria con 302 preferenze

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Premio giuria tecnica:

1° classificato (valore premio 400 euro): Scuola Secondaria di Cimadolmo

2° classificato (valore premio 250 euro): Scuola Secondaria di Gaiarine

3° classificato (valore premio 150 euro): Scuola Secondaria di Ormelle

Premio Savno (valore premio 150 euro)

Scuola secondaria di primo grado “Costariol” di Fontanelle

Premio del pubblico (valore premio 100 euro)