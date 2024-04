Incontro a Cordignano con l'architetto Disability Manager Rodolfo Della Mora

L'incontro di Cordignano è solamente l’ultima iniziativa in ordine di tempo promossa da Savno e Consiglio di Bacino per parlare di sostenibilità sociale.

Promuovere una nuova sensibilità, nonché un approccio più consapevole alla disabilità: questo l'obiettivo dell'incontro rivolto ai ragazzi delle classi terze dell'istituto comprensivo Ippolito Nievo di Cordignano, promosso negli scorsi giorni da Savno e Consiglio di Bacino Sinistra Piave in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Protagonista dell’appuntamento, l’architetto disability manager Rodolfo Dalla Mora, che ha illustrato ai ragazzi l'importanza di trovare soluzioni "su misura" per le persone con disabilità, favorendone l'inclusione attraverso l'eliminazione delle barriere fisiche, ma soprattutto culturali.

Ha detto Dalla Mora:

“È stata un'esperienza molto positiva e interattiva. Ho trovato molta curiosità, i ragazzi erano molto presi e coinvolti. L'incontro aveva lo scopo di informare, ma soprattutto di formare. È stato inaugurato un cantiere che deve rimanere aperto: la sensibilizzazione sul tema è fondamentale”.

Il punto non è ritagliare uno spazio a chi è più fragile, ma valorizzarne i talenti e le competenze per metterli al servizio della comunità.



Ha spiegato l’architetto, creatore in prima persona della figura professionale del disability manager.

“Il concetto di disabilità nel tempo si è evoluto, passando da una visione che la considerava come una malattia a una più moderna, che la inquadra in un modello biopsicosociale: la malattia, infatti, è solamente una parte del discorso, mentre l'ambiente sociale in cui vive la persona ha un impatto significativo sulla sua condizione di disabilità”.

L'incontro si è concluso con un messaggio di speranza agli studenti. Ha detto Dalla Mora:

"Mai mollare: non c'è nulla che non possiate fare, basta crederci e puntare sulle vostre passioni e la vostra creatività. Agli studenti dico sempre che l'incontro lo fanno loro, non io, con le loro domande. Io porto semplicemente la mia esperienza come quotidianità, incoraggiandoli ad andare avanti”.

L'incontro di Cordignano è solamente l’ultima iniziativa in ordine di tempo promossa da Savno e Consiglio di Bacino per promuovere la sostenibilità sociale.

Hanno fatto sapere Roberto Campagna, presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, presente all’incontro, e Giacomo De Luca, presidente di Savno: