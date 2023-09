Il nuovo diario scolastico 2023/2024 per quasi 17.000 studenti della Sinistra Piave

Su banchi di quasi 17.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del bacino Sinistra Piave il nuovo diario scolastico 2023-2024 promosso da Ascotrade, Alto Trevigiano Servizi, Piave Servizi e Savno. Il tema scelto per la nuova edizione è lo sport, un ambito capace di utilizzare un linguaggio universale più efficace e coinvolgente di quanto possano fare la scienza e la politica, e che per questo può farsi veicolo di tanti messaggi positivi.

La presentazione del progetto agli amministratori dei Comuni coinvolti si è tenuta nella mattinata di venerdì 8 settembre, nel Palastadio di Conegliano. Protagonisti dell’appuntamento sono state proprio le società sportive locali e gli atleti che hanno collaborato all’iniziativa: ciascun mese dell’agenda, infatti, è scandito da una storia raccontata direttamente dagli atleti delle associazioni, con l’obiettivo di portare il lettore a riflettere su tematiche importanti, come ad esempio il rifiuto di qualsiasi discriminazione, il coraggio di sapersi rialzare dopo una sconfitta, oppure la capacità di trovare nell’unione di squadra la forza per superare gli ostacoli e inseguire una vittoria.

Diversi i contributi arrivati al gruppo di lavoro formato dai responsabili della comunicazione di Ascotrade, Alto Trevigiano Servizi, Savno e Piave Servizi (nuovo ingresso nella partnership), che ha selezionato nel complesso una quindicina di storie: racconti di sport a 360 gradi che abbracciano il mondo associazionistico sportivo della Provincia, riportati tra le pagine del diario con linguaggi e registri diversi a seconda dell’ordine e al grado scolastico di riferimento.

All’interno dell’agenda sono sempre presenti curiosità, aneddoti e pillole formative legate alla promozione della sostenibilità, parte integrante della missione delle quattro società promotrici del progetto. Questi contenuti, riportati in maniera originale e divertente, vogliono essere, come di consueto, il punto di partenza per indagare tematiche altrimenti complesse, da approfondire in classe con l’accompagnamento degli insegnanti, ma anche in famiglia.

Nel complesso sono 20 gli Istituti Scolastici che hanno aderito al progetto (18 Istituti Comprensivi e 2 scuole paritarie), per un totale di 16.697 copie in consegna per il suono della prima campanella (9.856 per le primarie e 6.841 per le secondarie).

Il presidente di Savno, Giacomo De Luca e il presidente del Consiglio di Bacino di Sinistra Piave, Roberto Campagna fanno sapere:

“Abbiamo inaugurato questo progetto nel 2014 e l’ingresso nel tempo di nuovi partner non può che segnare un punto a favore per tutto il territorio: la condivisione di esperienze, competenze e intenti è un aspetto fondamentale nella promozione di un futuro sempre più sostenibile. Crediamo che dopo anni segnati dall’isolamento, dalla didattica a distanza e da chiusure obbligate a causa dell’emergenza sanitaria, lo sport possa rappresentare uno strumento di dialogo e di crescita importante per le nuove generazioni. Lo sport insegna ai ragazzi a cavarsela dando loro strumenti e valori per essere indipendenti e autonomi. Attraverso lo sport i giovani possono tornare a stare insieme, a condividere le vittorie, ma soprattutto le sconfitte, e imparare che l’importante è esprimersi sempre al massimo delle proprie capacità, senza l’assillo di diventare necessariamente dei campioni. Senza mai cadere, infatti, è impossibile affrontare le difficoltà della vita ed imparare a rialzarsi: questo insegnamento vale anche per Enti come i nostri, che ogni giorno debbono giostrarsi tra mille difficoltà cercando di mantenere alto il proprio rendimento ma soprattutto lavorano per fare squadra con i propri utenti/clienti”.

Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi evidenzia:

“Piave Servizi ha partecipato con entusiasmo a quest’iniziativa che, attraverso i valori dello sport, veicola alle nuove generazioni stimoli al rispetto dell’ambiente, alla sostenibilità, alla tutela dell’acqua, alla promozione del consumo dell’acqua di rubinetto. La nostra società è in prima linea nelle attività rivolte alle scuole, consapevoli che i giovani sono gli artefici di una società futura rispettosa e sostenibile. Investiamo nei giovani e chissà che un giorno fra tutti gli studenti che useranno il nostro Diario, non ve ne sia qualcuno che si appassioni ai nostri ambiti e venga a lavorare da noi. Mi preme inoltre sottolineare come fra le nostre Utilities vi siano da tempo in essere sinergie volte ad una sempre maggiore efficienza ed efficacia dei nostri servizi nei territori serviti”.

Il Presidente di ATS, Fabio Vettori, dichiara:

“Per noi è la seconda edizione ed è l'esempio vincente di come diversi enti possono fare squadra e creare uno strumento utile ai nostri ragazzi. Il tema scelto di quest’anno è “Storie di Sport”, atleti e squadre del nostro territorio si sono raccontati con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a credere nello sport e nei suoi valori per imparare a vivere bene. Siamo molto contenti di aver aderito a questa iniziativa proprio perché pensiamo che la sensibilizzazione e l'amore per il territorio deve partire proprio dalle giovani generazioni.”

Filippo Boraso, Responsabile Customer Operations di EstEnergy, la società energetica del Gruppo Hera che opera sul territorio con il marchio Ascotrade, infine spiega: