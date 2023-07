Da Savno e Consiglio di Bacino pannelli fotovoltaici per le scuole della Sinistra Piave

Nuova iniziativa all’insegna del green da parte di Savno e Consiglio di Bacino: le scuole primarie e secondarie di primo grado facenti parte degli Istituti Comprensivi del territorio che ne faranno richiesta, infatti, potranno ricevere due pannelli fotovoltaici da balcone completi di inverter, realizzati da Barrel con una nuova tecnologia flessibile e leggera. L’iniziativa, presentata la mattina di giovedì 27 luglio, si propone di potenziare l'attività di educazione ambientale rivolta ai più piccoli, per aiutarli a comprendere da vicino le tematiche legate all'energia solare e donargli l'opportunità concreta di cimentarsi nell'autoproduzione di energia pulita.

Il kit che verrà consegnato agli istituti è composto da pannelli fotovoltaici antigrandine di ultima generazione realizzati con la tecnologia Plug & Play, da collegare alla presa elettrica della scuola: dotati di guaine flessibili e leggere, questi dispositivi grandi circa 200 x 88 centimetri ciascuno e dal peso complessivo di circa 5,5 chili possono essere installati in maniera semplice e veloce. I due pannelli forniti da Savno e Consiglio di Bacino, con una tensione di uscita inverter pari a 230 V, potranno alimentare qualsiasi strumento di utilizzo quotidiano, come ad esempio televisori, lavagne LIM e fotocopiatrici. Il tutto sarà collegato ad app, per monitorare i consumi e la mancata emissione di CO2.

Ma non è tutto perché il progetto prevede al tempo stesso specifiche lezioni sull'energia solare, tenute da tecnici abilitati.

Commenta il presidente di Savno, Giacomo De Luca:

“Le scuole avranno la possibilità di svolgere attività didattiche mirate sull’argomento, stimolando la consapevolezza ambientale degli studenti e fornendo loro strumenti concreti per comprendere e adottare soluzioni energetiche sostenibili. Inoltre, l'autoproduzione di energia gratuita rappresenterà per gli istituti un utile contributo, a maggior ragione considerato l'attuale aumento dei costi energetici”.

Grande soddisfazione anche nelle parole di Roberto Campagna, presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, e di Gianpaolo Vallardi, direttore generale di Savno:

"Siamo davvero entusiasti della partenza di questo nuovo progetto, che va ad affiancarsi a tutte le nostre iniziative per rendere i bambini e i ragazzi sempre più consapevoli riguardo un futuro sostenibile. Ci piacerebbe che le scuole e i bambini potessero essere un esempio positivo per la comunità, per crescere insieme nel rispetto della natura e costruire un domani più green”.

“I pannelli da balcone rappresentano una soluzione essenziale ed estremamente efficace per eliminare il consumo energetico di base negli edifici residenziali e commerciali. Questo consumo, spesso generato da computer, dispositivi Wi-Fi, frigoriferi, televisori, elettrodomestici in standby e caricatori, può sembrare insignificante, ma rappresenta la parte consistente della bolletta elettrica. Grazie alla loro capacità di generare energia pulita e rinnovabile, questi strumenti contribuiscono in modo significativo a ridurre le spese e promuovere un approccio sostenibile nell'utilizzo dell'elettricità”.

Fa sapere Matteo Villa, fondatore di Barrel.

Le scuole interessate a partecipare dovranno compilare l’apposita scheda di adesione ricevuta insieme alla lettera di presentazione del progetto ed e inviarla entro il 30 settembre 2023. L’obiettivo, in futuro, è quello di estendere l’iniziativa anche alle persone in difficoltà economica del territorio e alle sedi municipali.