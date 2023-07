Legambiente, Comuni Ricicloni: Cappella Maggiore sul tetto d'Italia nei comuni sotto i 5.000 abitanti

Cappella Maggiore è il Comune sotto i 5.000 abitanti più riciclone d’Italia. Parola di Legambiente, che ha presentato i risultati della 30esima edizione di “Comuni Ricicloni”. Secondo lo storico dossier di Legambiente, che premia i risultati più virtuosi in termini di valorizzazione dei rifiuti su scala nazionale, la percentuale di raccolta differenziata operata dal Comune di Cappella Maggiore si attesta al 90,3 per cento, con una quantità di rifiuto secco pro-capite che si ferma addirittura a 31,4 kg.

Ma non è l’unica bella notizia per il territorio: Rifiuti Free, ovvero con una produzione di materiale indifferenziato avviato a smaltimento inferiore ai 75 Kg per cittadino, è soprattutto la totalità dei 44 Comuni amministrati da Savno, a riconferma di un modello vincente per tutta la Sinistra Piave.

Il presidente di Savno, Giacomo De Luca, fa sapere:

“Nella stessa categoria che ha premiato Cappella Maggiore, nelle prime 20 posizioni in Veneto troviamo ben 12 Comuni a gestione Savno, senza contare il nostro è il secondo consorzio d’Italia nella fascia sopra i 100 mila abitanti. Il nostro territorio ha già ottenuto riconoscimenti simili in passato, basti pensare al titolo Rifiuti Free assegnato lo scorso dicembre alle colline dell’Unesco, zona compresa interamente nei Comuni di Savno. Questi primati ci ricordano che la strada per raggiungere risultati di eccellenza è sempre faticosa, ma riconfermarsi nel tempo è ancora più difficile”.

Dello stesso parere anche il presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, Roberto Campagna.

“I nostri complimenti per il brillante risultato ottenuto all’amministrazione comunale e a tutti i cittadini del Comune di Cappella Maggiore, che hanno saputo dimostrare ancora una volta grande sensibilità per quanto riguarda la valorizzazione dei rifiuti. E un plauso a tutti i 44 Comuni del Consiglio di Bacino per essere la dimostrazione che, con applicazione, impegno e soprattutto responsabilità, tramandare un Pianeta sempre più green è possibile”.

“Siamo particolarmente felici di questo riconoscimento, che premia sia i comportamenti dei cittadini sia le azioni promosse dalla nostra amministrazione comunale per ridurre la produzione di rifiuto secco, aspetto fondamentale per la salvaguardia ambientale. Porto ad esempio il bonus pannolini lavabili, in accordo con la stessa Savno, e l’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili, per agire in modo ancor più efficace sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare. Quest’anno, l’indifferenziato pro capite nel nostro Comune è sceso di 10 punti: si tratta di un successo che ci dà grande soddisfazione, ma che soprattutto ci sfida a migliorare sempre di più”.

Commenta poi la sindaca di Cappella Maggiore, Mariarosa Barazza.

La presentazione dei risultati e la premiazione di Comuni Ricicloni 2023 si è tenuta la mattina di giovedì 6 luglio, in occasione della terza giornata dell’Eco-Forum 2023, la conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata dal 4 al 6 luglio a Roma.