Al Misano World Circuit trionfa un team trevigiano

Si è concluso l’ultimo appuntamento stagionale 2020 con il 5° Meeting Fmi dell'Epoca in Pista, all’interno dell’affascinante Misano World Circuit, svoltosi da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, organizzata dal Comitato Epoca della Federazione Motociclista Italiana.

Un programma pieno di gare con il ritorno dell'Endurance: il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, il Campionato Italiano Vintage Endurance in prova unica. Un Campionato Italiano Vintage Endurance Maxi Classic, dove ha visto premiare i piloti trevigiani del team Altinier Motorsport & Biker’s Island, come nuovi Campioni d’Italia 2020. Un importante vittoria raggiunta grazie all’impegno dell’intero team, ed alla grinta dei piloti Oreste Zaccarelli, Samuele Sardi e Andrea Ancarani. Una preannunciata vittoria anche per la Federazione Italiana, pre Covid-19, per la sua promessa di inizio stagione con le 5 gare ufficiali nel corso di quest’anno incerto, rinnovando la sua tradizione con ben 354 piloti iscritti alla gara di Misano. Un record stagionale per una serie di gare, con l’aggiunta di un traguardo di grandi soddisfazioni, pur rispettando la normativa anti Covid in vigore, dove non è stata data la possibilità al pubblico di accedere ai paddock, ma solo come spettatori in tribuna, acquistando il biglietto online direttamente dal sito del Misano World Circuit. Ancora un doveroso ringraziamento al nostro team trevigiano “Altinier Motorsport & Biker’s Island” in collaborazione con Alessandro Altinier dell’omonima “Classic Motorcycles” di Silea, ed alla presenza ufficiale di Vivi Rosa, del Moto Club Treviso Cilindri Storici A.S.D., classificandosi al 5° posto in classifica nazionale come conduttrice femminile, ed ospite nel paddock vittorioso di Altinier Motor Sport e Bikers Island.