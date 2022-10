Scopel vince il Trofeo Italiano Velocità Montagna in Zona Nord

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Andrea Scopel firma il Trofeo Italiano Velocità Montagna in zona nord, mettendo in bacheca il trofeo per la vittoria in classe E2SH1400, arricchita da una seconda piazza nella generale di gruppo E2SH che chiude il cerchio di una stagione speciale. Il pilota di Cavaso del Tomba, sulla Peugeot 106 Proto motorizzata Suzuki Hayabusa, si è ritrovato in un 2022 a mezzo servizio, lontano dai campi di gara per stare vicino alla famiglia. Due sole le partecipazioni per il portacolori di Xmotors Team, entrambe vittoriose, alla Salita del Costo ed alla Cronoscalata Cividale - Castelmonte ed una classifica finale che lo ha visto chiudere sul gradino più alto del podio, potendo dedicare il successo al padre scomparso.

“La mia stagione non è stata molto intensa” – racconta Scopel – “perchè ho potuto effettuare soltanto due gare, Costo e Cividale. Mio papà aveva la priorità su tutto quest'anno e sono contento di essermi dedicato a lui perchè ne aveva davvero bisogno. Mi è dispiaciuto saltare la gara più vicina a casa, il Nevegal, ma con le due vittorie ottenute sono riuscito a portare a casa il Trofeo Italiano Velocità Montagna di zona nord. Una risultato che dedico a mio papà. Grazie alla mia famiglia che mi supporta sempre. Grazie a tutti i nostri partners ed anche agli amici che mi hanno sostenuto in questo difficile periodo. Grazie al mio fratellone Roberto ed al mio amico ma anche meccanico e rivale in gara Luciano. Ho sempre avuto tra le mani una vettura molto competitiva ed affidabile. Questo successo è da condividere con tutte queste persone.”

Una lotta che, all'ultimo round friulano, si apprestava a consumarsi tutta tra le mura della scuderia con base a Maser ma che, complice il suo forfait a Cividale dopo il buon secondo al Costo, ha costretto Luciano Gallina ad accontentarsi della seconda piazza, dietro alle spalle del compagno di colori, al volante della sua Y10 Proto, spinta da un motore Suzuki Hayabusa. Una doppietta per il sodalizio trevigiano che conclude nel migliore dei modi la stagione. “È stata un'annata breve anche per noi” – racconta Gallina – “ma sono molto contento che sia stato Andrea a portare a casa la vittoria nel TIVM di categoria. Ha vissuto un 2022 davvero difficile e si merita la felicità per questo importante risultato. Dal canto nostro, avendo saltato Cividale per problemi personali, non abbiamo lottato fino alla fine ma ci rifaremo al prossimo anno, rinnovando la sfida con il mio amico Andrea. Grazie a chi ci è stato vicino nel 2022.”

“Chiudere il TIVM con una doppietta è sicuramente motivo di orgoglio per noi” – fa loro eco Francesco Stefan (presidente Xmotors Team) – “ed anche se i nostri due portacolori hanno corso poco sono sempre stati incisivi nelle loro partecipazioni. Andrea ha centrato due vittorie in altrettante partecipazioni e credo che aver potuto dedicare la seconda ed il titolo al padre scomparso deve essere stata una forte emozione. Bravo anche Luciano, molto competitivo sul Costo ma sfortunato quando la lotta entrava nel vivo con Andrea. Intanto mettiamo in bacheca questo primo trofeo della stagione, da condividere con tutti i partners che credono in noi.”