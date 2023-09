X motors Team torna in pista con Buganza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La velocità in circuito entra sempre più di prepotenza nel mondo di Xmotors Team e, dopo il TCR Italy ed il Mini Challenge, ecco arrivare una nuova serie, dedicata a quei piloti che dispongono di una vettura costruita tra gli anni 1991 e 2005. Il suo nome è Youngtimer Cup ed il portacolori designato dalla scuderia con base a Maser, sempre supportata dalla patavina La Superba, per questo programma è Giovanni Buganza. Il pilota da Castelfranco Veneto scenderà in campo il prossimo fine settimana all'Autodromo Vallelunga per affrontare il secondo appuntamento a calendario, calandosi nell'abitacolo di una splendida Alfa Romeo 156 WTCC, uscita direttamente dalle sapienti mani di Autodelta. “Sono entusiasta di questa nuova esperienza” – racconta Buganza – “e per questo devo ringraziare Xmotors Team, la quale mi affiancherà in questo programma nella Youngtimer Cup. Non ho mai corso con questa vettura, a parte qualche test, e non ho mai affrontato questo campionato. È circa un anno e mezzo che mi sono dedicato alla pista, principalmente con una sport prototipo ovvero un'auto storica degli anni settanta. Da quel che ho potuto capire di questa 156 direi che è necessario un approccio molto aggressivo. Tecnologicamente è molto avanti e cercheremo di fare del nostro meglio per questo primo appuntamento del 2023.” La tappa di Vallelunga sarà già un banco di prova significativo per Buganza, costretto a saltare il round inaugurale del Mugello, tenutosi a fine Aprile, e potendo contare solamente su un'ulteriore carta da giocare, quella di Misano a fine Ottobre, per mirare ad un posto al sole. “Purtroppo non abbiamo potuto partecipare alla tappa del Mugello” – aggiunge Buganza – “perchè la nostra vettura non era ancora pronta. Con un calendario di sole tre gare non sarà per niente facile recuperare il terreno perso ma ci proveremo, dando il nostro massimo.” L'esordio ufficiale di Buganza si terrà nel pomeriggio di Venerdì 8 Settembre, per i venticinque minuti di prove libere che gli consentiranno, assieme a quelli successivi della tornata prevista per Sabato 9 Settembre, di prendere le misure alla nuova compagna di avventura. Durante la stessa giornata, nel pomeriggio, saranno due i turni di qualifica che andranno a decretare la griglia di partenza di altrettante gare che animeranno Domenica 10 Settembre. “La nostra vettura ha già corso a Vallelunga, con Tavano, nel Campionato Italiano Superturismo del 2005” – conclude Buganza – “ed essendo una trazione anteriore dovrebbe adattarsi bene al tracciato di Vallelunga, caratterizzato da un guidato non troppo stretto. In categoria dovremmo essere in una decina, rinnovando una sfida tra Alfa e BMW che ha fatto storia tricolore. L'auto che abbiamo a disposizione è curata molto bene e, anche se sarà la nostra prima uscita, cercheremo di essere competitivi per puntare ad uno dei tre gradini del podio. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida, entusiasmante e stimolante.”