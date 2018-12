Cosa fare a Treviso e provincia la sera di Capodanno: ecco cosa vi propone la Marca

Quest'anno sono veramente infinite le proposte che la Marca trevigiana offre per il Capodanno 2018. Tra cene in famiglia o al ristorante, serate in discoteca o nottate passate a suon di brindisi in piazza, di sicuro non ci sarà di che annoiarsi. Sono talmente tante poi le proposte lungo tutta la provincia di Treviso che è impossibile citarle tutte, tanto che qui di seguito vi daremo solo un assaggio degli eventi in programma, giusto per fugare qualche dubbio ai più indecisi tra voi.

EVENTI SU TREVISO Per prima cosa, è obbligatorio dare atto del classico "Capodanno" in piazza dei Signori in centro a Treviso. L’appuntamento, manco a dirlo, è per lunedì 31 quando nel cuore pulsante della città, artisti, disk-jockey e associazioni del territorio si esibiranno in una festa coinvolgente e votata al divertimento. E non solo: sarà infatti un Capodanno all’insegna della solidarietà, con una raccolta fondi organizzata nei vari punti ristoro (dove verrà offerto del panettone) per aiutare le popolazioni della Provincia di Belluno colpite dalla recente ondata di maltempo. Sul magnifico palco allestito come un “teatro” con moquette rossa e drappeggi e illuminato da luci par-led, con impianti audio di ultima generazione, effetti speciali e un magnifico maxi-schermo, salirà un conduttore d’eccezione: sarà infatti l’attore trevigiano Jgor Barbazza a introdurre gli artisti della serata, anch’essi trevigiani, fra i quali la giovanissima Valentina Dalla Libera e Irene Guglielmi. Come da tradizione, non mancherà poi la musica con le coreografie di Sandro Gioseffi (in arte Ale-G) e lo showman Diego De Col (Diego DC), accompagnati da tre ballerine professioniste. Infine, “Noi Capodanno” sarà anche un laser show, con potenti proiettori che disegneranno verso il pubblico una moltitudine di figure geometriche 3D in una gamma infinita di colori. Insomma, un viaggio psichedelico sincronizzato con il meglio della musica italiana e internazionale. Con la stessa tecnologia, il tradizionale countdown della mezzanotte verrà proiettato sugli storici palazzi di Piazza dei Signori prima dello spettacolo pirotecnico sulla Torre Civica. Per i più piccoli, a partire dalle 16 (e fino alle 23), ci sarà invece, sotto alla Loggia dei Cavalieri, ovvero la Loggia Incantata, l’animazione dei “Creatori di Sorrisi”, fra scuole di danza, attività, musica e spettacoli.

Per chi è però interessato più alla parte enogastronomica dell'ultimo dell'anno, consigliamo il "San Silvestro da Qvintessenza" con un menù particolare tutto da gustare. Per i più piccini, invece, occhio a "Capodanno Sogno 2" in Borgo Mestre, con una bella festa per bambini e famiglie. A tema musicale sarà poi, come ogni anno, il "Capodanno 2018" all'Home in zona Fonderia, il quale festeggia prima di tutti, ossia il 30 dicembre anziché il 31, con ospite d'onore Nikki direttamente da Tropical Pizza di Radio Deejay. Ancora poco convinti? Ecco allora anche: "Capodanno 2018" al ristorante Il Concerto tra musica e cena di pesce; "Capodanno" al ristorante Habanero con musica, canti e balli di gruppo; il "Capodanno 2019" all'antica osteria Al cavallino; "San Silvestro 2018" all'osteria Al Ragno; "Festa di Capodanno" al ristorante Busatto; "Capodanno 2019" al ristorante Bosketto; "Capodanno 2019" al nuovo locale Radika in Fonderia, con cena-spettacolo e musica italiana tutta da ballare e infine l'immancabile "Festa di Capodanno" alla Pro Loco di Sant'Angelo!

EVENTI FUORI TREVISO Se vi piace passare la notte di San Silvestro insieme ad amici, famiglie e, perché no, anche tanti sconosciuti, allora non perdetevi il "Veglione di Capodanno" in piazza a Montebelluna: una festa per grandi e piccoli, tra musica e animazione, che avrà come filo conduttore l’intrattenimento per salutare il 2018 e dare il benvenuto al 2019. La serata si aprirà alle 21 con intrattenimento per giovani e famiglie con street food, artisti di strada e bar service. Ci sarà quindi l’animazione by Pin Up Pub con il live show della Diapason band – cover band ufficiale di Vasco Rossi - e, a seguire, il dj set organizzato da Glam Club. La serata sarà presentata da Carlotta direttamente da Radio Piterpan. La nottata terminerà con l’after party al Glam Club “Papagayo” con bus navetta gratuito disponibile tutta la notte dalla piazza al locale. Ma in città ci sarà spazio anche per "Capodanno in Spa" alla palestra Bamboo tra aufguss, scrub buffet per la cura della pelle e cena buffet con pandoro e bollicine per il brindisi. A Conegliano, invece, c'è il "Cenone di Capodanno" al ristorante Al Castello con un menù che rivisita la cucina tradizionale veneta con creatività; mentre a Vittorio Veneto la serata prevede prima lo spettacolo "Le baruffe chiozzotte" con la Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte e poi la "Cena di Capodanno al Castrum" di Serravalle: come dame e cavalieri tra antiche torri e segrete, tra fiaccole e ripide scale, l’incanto del Medioevo rivivrà nel San Silvestro più esclusivo là dove si domina il borgo antico, ai piedi della storia.

Non contenti ancora? Allora a Casa Lolo di Bessica di Loria andrà in scena il "Capodanno 2019", mentre a Castelfranco Veneto il 1 gennaio alle ore 17.30 potrete partecipare alla seconda edizione del "Concerto di Capodanno" al Teatro Accademico, mentre durante la notte l'appuntamento è con il "Capodanno 2019" al cocktail bar Castelli in Aria tra musica e buon cibo. E ancora: "San Silvestro" al ristorante Da Domenico a Spresiano; "Dinner & Happy New Year" alle Terrazze di Villorba come anche il "Cenone di Capodanno" alla trattoria Cesa Vecia e lo spettacolo teatrale "Il mistero del mistero misterioso" al Teatro del Pane di Fontane; "Capodanno in pizza" alla Pizzeria Futura di Maserada; il "Cenone di San Silvestro" a Volpago del Montello presso l'agriturismo Casa Albaria; il "Cenone di Capodanno" al ristorante Al Roccolo di Miane; il "Capodanno 2019" a Villa Castagna di Crocetta del Montello come anche il "San Silvestro 2018" al ristorante Alle Betulle; il "Capodanno 2018" alla Taverna del Vecchio Mulino a Oderzo (con free buffet di patatine fritte, pizzette e panini); la "Festa di Capodanno" a Villa Dirce in Borgo Malanotte a Tezze di Piave; il "Cenone di Capodanno in stile bavarese" alla Birreria Prosit di San Vendemiano; il "Cenone di San Silvestro" alla Trattoria Garibaldi di Roncade; il "Cenone di Capodanno" all'Osteria Montello di Nervesa della Battaglia; la "Festa di Capodanno" all'agriturismo La Dolza di Follina; il "Capodanno 2019" al ristorante San Martino di Nervesa della Battaglia come anche il "Capodanno 2019" al ristorante Dalla Bionda; la "Festa di Capodanno" al ristorante Uno Due di Casale sul Sile; il "New year 2019 music party" al ristorante Antica Abbazia di Borso del Grappa; l'attesissimo e tradizionale "Capodanno 2019" al BHR di Quinto e infine, per i teenager il "Capodanno Treviso 2019" alla Supersonic Arena di San Biagio di Callalta insieme al "San Silvestro" alla Locanda Canareggio.