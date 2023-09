De Bona Motors, maxi concessionaria a Conegliano: «Mezzo miliardo di fatturato nel 2022»

Taglio del nastro giovedì 21 settembre per il nuovo showroom alle porte della città: dieci nuove assunzioni in arrivo. Non solo vendita auto ma anche centro manutenzioni e noleggio. Il patron Gaetano De Bona ai giovani: «Credete sempre nei vostri sogni»

De Bona Motors rientra nei primi dieci dealer nazionali (attraverso attività di vendita auto e veicoli commerciali, noleggio a lungo e breve termine e service). Con 450 dipendenti, 24mila auto vendute a clienti privati e un fatturato di circa mezzo miliardo di euro nel 2022, De Bona Motors si è affermata come protagonista assoluta nel Nord Italia. Giovedì 21 settembre, alla presenza del Governatore del Veneto, Luca Zaia, e del sindaco di Conegliano, Fabio Chies, è stato inaugurato il nuovo nuovo concessionario De Bona Motors, un edificio da 30mila metri quadri totali di superficie di cui 7mila coperti. Lo stabile ospiterà 100 tra collaboratori e dipendenti; sono previste una decina di nuove assunzioni nei prossimi mesi. Nello spazio esterno sono state inoltre realizzate 3 stazioni di ricarica per veicoli elettrici da 150 kW fast e altre 7 da 21 kW, usufruibili liberamente h24, a servizio della collettività. A garantire la completa indipendenza energetica della struttura ci penseranno panelli solari e un imponente impianto fotovoltaico, in fase di completamento.

Nuova viabilità

Situata alle porte d'ingresso di Conegliano, la nuova concessionaria si propone anche di migliorare la viabilità lungo viale Venezia. Un sistema di rotatorie e di svincoli, infatti, garantirà un accesso alla concessionaria in totale sicurezza, alleggerendo il traffico sulla principale Statale 13, arteria di collegamento fondamentale tra la Destra e la Sinistra Piave. I benefici riguarderanno gli automobilisti, ma anche i ciclisti, che potranno percorrere una pista ciclabile realizzata all’interno del complesso. Potranno decidere se continuare il proprio percorso senza preoccupazioni oppure sostare per una pausa. Nel secondo caso, troveranno ad accoglierli una pensilina coperta, postazioni di ricarica, tavolo e panchine in mezzo al verde e una fontanella d’acqua per rinfrescarsi-

I commenti

Gaetano De Bona, presidente e patron di De Bona Motors, spiega: «L’inaugurazione del nuovo concessionario a Conegliano segna una tappa importante per il nostro marchio, perché è stato pensato come un centro per la mobilità del futuro: compravendita di auto nuove e usate e manutenzione, ovviamente, ma anche gestione di assicurazioni, noleggi a breve o lungo termine, fino alle necessità legate appunto alla mobilità elettrica e alla mobilità lenta, con spazi a disposizione di tutta la collettività. Non sono solo le auto a diventare più ecologiche, è tutto il mondo automotive che sta lavorando in prospettiva green» In chiusura un importante messaggio ai giovani: Abbiate coraggio e se credete davvero in qualcosa perseguitela fino in fondo. Se sbaglierete non importa, passo indietro e si riparte. Credete nel vostro futuro».

Il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, presente all'inaugurazione ha aggiunto: «Gaetano De Bona è uno degli imprenditori simbolo della nostra terra, un uomo che ha saputo sempre perserverare arrivando a raggiungere risultati straordinari. Sono sicuro che entrare in questa nuova concessionaria darà al cliente l'impressione di sentirsi in famiglia».

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha concluso dicendo: «Il successo passa anche per le sconfitte e De Bona ha saputo rialzarsi in maniera superlativa molte volte, dopo la pioggia arriva sempre il sereno. Stiamo parlando di un imprenditore che dà lavoro a 450 dipendenti e ha venduto nel 2022 la bellezza di 24mila automobili. Imprenditori così sono un vanto per tutto il nostro territorio».