Dinzu Sushi, lavoratori allontanati dopo la rissa fuori dal locale: «Noi senza diritti»

Dinzu Sushi, il noto ristorante di cucina cinese e giapponese del centro Leonardo a Quinto di Treviso, è stato teatro, mercoledì 31 gennaio, di un sit-in di protesta organizzato da dieci lavoratori pakistani del locale che ha portato a intervenire sul posto i carabinieri di Zero Branco.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" c'è però un altro episodio, precedente alla protesta di ieri, che vedrebbe coinvolti proprio i lavoratori pakistani, accusati dal titolare del ristorante di aver abbandonato il lavoro sabato sera, poco dopo le 19, e dato vita a una rissa fuori dal locale creando un danno economico e di immagine a tutto il ristorante. Dopo la rissa, il titolare ha sospeso dal lavoro dieci dipendenti. Anche chi non era stato sospeso, il giorno dopo non si sarebbe più presentato al lavoro in segno di vicinanza ai colleghi. Non è chiaro quale sia stata la scintilla che ha fatto scoppiare lo scontro tra i lavoratori all'interno del ristorante. Uno di loro è tornato sui propri passi. Gli altri, invece, nel sit-in di ieri mattina hanno annunciato denunce e segnalazioni.

«Abbiamo lavorato qui per anni anche per più di 12 ore al giorno, ma i contratti erano stati fatti solo per 3 o 4 ore. Non abbiamo avuto ferie né malattia. Insomma, zero diritti». Per il titolare cinese del ristorante, che gestisce anche un altro ristorante a Rosà, le cose non stanno affatto così. I lavoratori sono tutti sotto contratto e con busta paga regolare. Dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, invece di difendersi, i lavoratori hanno risposto con un sit-in di protesta. Come se non bastasse, alcuni dei lavoratori che hanno preso parte al sit-in dicono di essere stati buttati fuori dall'abitazione di Paese, di proprietà del titolare del ristorante, che li stava ospitando perché l'abitazione doveva essere ristrutturata. Ora si trovano quindi senza casa e senza lavoro,