Passerella installata a tempo di record, traffico sulla Noalese riaperto con 24 ore di anticipo

La scorsa notte, quella tra venerdì e sabato, è stato effettuato il varo della passerella pedonale sulla strada Noalese, di fronte all’Aeroporto “Canova” di Treviso (nel video in timelapse a cura del Gruppon Grigolin). La circolazione delle auto avrebbe dovuto, secondo il cronoprogramma, restare interdetta (in entrambi i sensi di marcia) dalle ore 20 di venerdì 12 aprile alle ore 8 di domenica 14 aprile su strada Noalese nel tratto compreso fra la nuova rotatoria del Centro Commerciale “Canova” (totalmente accessibile all’utenza) e via Le Canevare. Già oggi pomeriggio, sabato 13 aprile, il traffico è tornato regolare, con ben 24 ore di anticipo rispetto al previsto.