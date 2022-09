51° Stormo di Istrana, Amx verso la dismissione: «Il fulcro sono gli Eurofighter»

«Il phase out (eliminazione graduale ndr) dell'Amx è ancora alla fase di studio ma parliamo di poco tempo, forse un anno o due, non di più per motivi ovviamente logistici e contratti ovviamente legati all'Eurofighter da cui sarà completamente sostituito. In realtà il passaggio del gruppo volo che è qui, il 132, è già al 100% operativo con l'Eurofighter, pochissimi piloti sono operativi su entrambi. Il fulcro è principalmente l'Eurofighter». L'annuncio è stato dato nella tarda mattinata di oggi, 6 settembre, dal nuovo comandante del 51° Stormo di Istrana, Emanuele Chiadroni, il cui insediamento è stato sancito nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la base trevigiana e ha visto la presenza di autorità militari, esponenti delle forze dell'ordine, il Prefetto Angelo Sidoti e molte fasce tricolori, tra cui il sindaco di Treviso, Mario Conte. Il colonnello Chiadroni è subentrato al comando al colonnello Nadir Ruzzon che ha guidato il 51° Stormo nel delicato periodo della pandemia del Covid-19 (nel video le sue parole e quelle del nuovo comandante).