Moto Euro 0 e 1, da Treviso a Milano per protestare contro il divieto di circolazione

Sabato 16 marzo si svolgerà la terza manifestazione contro il divieto di circolazione per le moto Euro 0 e Euro 1. L'incontro avrà inizio alle ore 15 presso l’Europark Milano Idroscalo, a Segrate.

L'iniziativa parte da un noto personaggio dell’ambiente delle due ruote, Lorenzo Gioacchini, conosciuto anche come Lory666, motociclista con oltre 40 anni di esperienza che trova particolarmente assurdo dover “combattere” contro una legge fatta a misura dai nostri governanti, senza uno scopo ben logico. Da ottobre 2024 le moto Euro 0 non potranno più circolare nella città di Milano, e subito dopo in altre grandi città d’Italia. Per questo motivo, il 20 settembre dello scorso anno, Lory666 ha voluto creare una petizione per opporsi a questo assurdo divieto - visibile a questo link - che a oggi ha raggiunto quasi 15.500 firme. Il 16 marzo arriveranno anche da Treviso per dare supporto a questa protesta contro una norma che di certo non risolverà il problema inquinamento.