Una dedica alle regioni colpite dal maltempo, il 2 giugno a Treviso. Conte: «Sostenibilità»

Tanti trevigiani, molti curiosi e perfino qualche turista che si trovava in città a passeggio nel centro storico, animato come non mai in una bella giornata di inizio estate. Molto sentita e partecipata la cerimonia del 2 giugno, Festa della Repubblica, che ha visto un prologo in piazza della Vittoria, con la deposizione sul monumento dedicato alla Vittoria di due corone d'alloro, ed è poi psoeguita in piazza dei Signori dove i vigili del fuoco hanno dispiegato da palazzo dei Trecento una bandiera tricolore. Presenti le massime autorità politiche, civili, militari e delle forze dell'ordine della provincia, in primis il Prefetto Angelo Sidoti ma anche il Vescovo, Monsignor Michele Tomasi. Durante gli interventi dal palco, pronunciati dal presidente della provincia Stefano Marcon, dal sindaco di Treviso, Mario Conte, e da Prefetto e Vescovo, non sono mancati i richiami all'ambiente, alla sostenibilità ma anche alle popolazioni di Emilia, Marche e Toscana duramente colpite dal maltempo, alla guerra in Ucraina e alle sfide che attendono il nostro Paese in questo periodo di post-pandemia.