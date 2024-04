«Basta sfratti»: blitz di Caminantes in Comune, occupato l'androne di Ca' Sugana

«Abbiamo occupato l'androne del Comune con Caminantes per la grave situazione abitativa in città. Per chiedere al Comune che prenda posizione rispetto alla situazione e non si nasconda dietro a questioni di bilancio o di indisponibilità di alloggi»: così un gruppo di manifestanti ha messo in atto nella tarda mattinata di oggi, 5 aprile, una manifestazione spontanea all'interno di Ca' Sugana.