GenerAZIONE2026, il taglio del nastro della mostra alla Camera di Commercio

Ha preso il via nel pomeriggio di oggi, 15 settembre, nel salone della Camera di commercio di Treviso, la tre giorni di "GenerAZIONE2026 - Sport powered by youth and education", evento che guarda alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Nell'ambito di un progetto che ha visto coinvolti quasi 10.000 studenti provenienti da 32 scuole delle province di Treviso e Belluno; sono stati realizzati circa 3.000 elaborati, condividendo pensieri e approfondimenti sui valori etici dell’olimpismo. Molte di queste opere sono in esposizione presso la sede camerale. Al taglio del nastro dell'esposizione erano presenti il sindaco di Treviso, Mario Conte, il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, e i rappresentanti delle forze dell'ordine cittadine. E' poi seguita la vera e propria cerimonia di premiazioni delle migliori opere, al vicino teatro Mario Del Monaco.

In questi giorni una delegazione di ospiti internazionali visiterà le sedi delle aziende dello Sportsystem che apriranno le porte per una visita ai processi produttivi e sarà accompagnata a conoscere il territorio, con visite guidate a Venezia, al Museo Gipsoteca Antonio Canova, alle Colline del Prosecco e a Treviso. Il resto del programma prevede per sabato 17 Settembre alle 10 il convegno aperto al pubblico “I Giochi 2026: Metamorfosi e Nuove Competitività” Giovani, Impresa e Istituzioni con l’intervento di Istituzioni, Fondazione Milano-Cortina 2026, atleti olimpici e paralimpici, imprenditori e giornalisti sportivi. Nella sede della Camera di Commercio, domani 15 settembre, dalle 14.30 alle 19.30, saranno visitabili le mostre e le proiezioni a tema: “Paralympic International Movies & Tv”. Sabato 17 settembre dalle 14.30 alle 19.30 saranno visibili le mostre e le proiezioni a tema: “I Giochi Olimpici”.