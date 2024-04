Mercato di Treviso senz'auto: «Al via la fase di sperimentazione»

Il mercato di Treviso in piazzale Burchiellati cambia volto: dalle prossime settimane prenderà il via la fase di sperimentazione che metterà fine al transito delle auto di fianco alle bancarelle, rendendo l'area del mercato completamente pedonale nelle giornate di martedì e sabato.

Il sindaco Mario Conte spiega così il progetto: «Il progetto era partito da un sondaggio tra commercianti e cittadini per migliorare il mercato in centro. Piazzale Burchiellati sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione alla base delle Mura con la piantumazione di nuove alberature. In occasione del cantiere le bancarelle saranno spostate di qualche metro verso la strada che diventerà a una sola corsia. Di fatto avremo un mercato senza più il passaggio delle auto - spiega Conte -. Ce lo chiedevano sia ambulanti che i residenti: la sola corsia di marcia sarà utilizzata solo da mezzi di soccorso e forze dell'ordine. Avremo così un mercato più sicuro e vivibile. Se dopo la fase di sperimentazione i pareri sulla nuova viabilità saranno favorevoli, il mercato resterà per sempre senz'auto».

Una novità destinata a lasciare un segno sulla viabilità in centro storico. L'assessore Rosanna Vettoretti conclude: «Il mercato è la nostra storia: abbiamo un focus aperto e ci stiamo lavorando con più assessorati contemporaneamente. Fondamentale è stato il dialogo con gli ambulanti, con cui ci siamo confrontati prima di arrivare a questa importante decisione».