Salva una bambina caduta nel Cagnan, migrante-eroe premiato in municipio

Questa mattina, 14 febraio, il sindaco di Treviso Mario Conte ha consegnato un attestato di riconoscimento a Faris Mustapha Alhammamdh, 37enne originario dell’Egitto che a fine gennaio aveva salvato la vita a una bambina di 4 anni, figlia di una coppia di turisti, caduta nelle acque del Cagnan Grando, in zona Pescheria, tuffandosi nel fiume per salvarla. «Un segno di gratitudine e ringraziamento per questo atto di grande coraggio, altruismo e rispetto della vita umana», le parole del sindaco. «Mi hanno colpito le sue parole: ha detto che soccorrere la bimba, figlia di due turisti, è il minimo che si possa fare nel Paese che gli ha dato un tetto e una speranza. Mi ha colpito il suo atteggiamento rispettoso, umile e serio».

Faris Mustapha, che in Egitto, in un villaggio al confine con la Libia, ha lasciato la moglie, tre bambini e tre bambine per cercare una vita migliore anche per loro, è ospite della caserma Serena. «Il suo gesto avvicina le comunità», ha aggiunto il primo cittadino. «Gli daremo una mano nel percorso di integrazione che parte dalla conoscenza della lingua italiana e dalla possibilità di trovare un lavoro per arrivare al ricongiungimento con la famiglia». Faris Mustapha Alhammamdh, in Italia da un anno (è giunto a bordo di un peschereccio da dodici metri con ben 400 altri migranti, tra cui molti bambini), si sta impegnando in questi mesi per imparare la lingua italiana e ha già una preparazione come muratore, cartogessista e pittore.