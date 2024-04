Un corso di autodifesa dedicato alle donne all'Adriano Panatta Raquet club

Un corso di difesa personale completamente gratuito e dedicato alle donne: l’iniziativa prenderà ufficialmente il via lunedì 15 aprile, alle ore 18.30, nella palestra dell’Adriano Panatta Racquet Club. È stata proprio la leggenda del Tennis Adriano Panatta a volere che nella sua struttura prendesse il via questo nuovo servizio, che permetterà alle donne di conoscere teoria e pratica sul metodo globale dell’autodifesa. Il corso gratuito, patrocinato dal Comune di Treviso, si articolerà in tre lezioni da un’ora e mezza ciascuna, durante le quali si affronteranno i principi base della difesa personale sia a livello teorico che pratico.

Il corso sarà tenuto da Carlo Pelloni Martini, maestro V Dan di Taekwondo ed è stato studiato per le donne che vogliono apprendere un sistema di difesa personale volto a contrastare eventuali aggressioni. La capacità di evitare lo scontro sia fisico che verbale, attuando una attenta prevenzione e la fuga dal luogo di pericolo, rimane infatti la miglior difesa, attuata attraverso una specifica preparazione con l’obiettivo di riportare meno danni possibile a sé stessi o per i propri cari.

«Abbiamo concesso il patrocinio a questa iniziativa con grande convinzione», sottolinea il sindaco di Treviso Mario Conte. «Ovviamente la speranza è che situazioni di pericolo o aggressione non si verifichino mai ma, nel caso in cui dovesse presentarsi un malintenzionato, è necessario conoscere le principali tecniche per mettersi in salvo. Ringrazio Adriano Panatta per la sua sensibilità verso il tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere: è sicuramente lodevole che un grande sportivo come lui metta faccia, cuore e risorse su un’iniziativa come questa».

«In situazioni di pericolo in cui si è da soli davanti all'aggressore» dice l'ex campione di tennis «È importante sapere come agire per difendersi in attesa che arrivino le forze dell'ordine. Serve reagire e serve soprattutto attivarsi, ciascuno con la propria buona volontà, mettendo in campo qualcosa che possa servire per contrastare la violenza di genere. L'Adriano Panatta Racquet Club dice no a qualunque forma di violenza contro le donne». Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 0422-1490350 o rivolgersi alla reception dell’Adriano Panatta Racquet Club.

A margine della presentazione Adriano Panatta ha annunciato che è stata per ora congelata l'operazione "Green village" che avrebbe dovuto portare alla realizzazione di ben sette palazzi dietro il Raquet club, in una zona verde. Il piano, da 30mila metri cubi di edificazione, era arrivato nel 2021 in commissione urbanistica ma per ora, come confermato dallo stesso ex campione, non se ne farà nulla. Sull'ipotesi di vendita o cessione del club, Panatta è sceso a rete perentorio replicando con un secco "no".