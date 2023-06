San Liberale, al via i lavori per realizzare tre chilometri di fognatura e acquedotto

Il quartiere che conta almeno 2mila residenti sarà così collegato alla rete esistente lungo viale Europa. Nei piani dell'area la riqualificazione di via Tronconi (sarà liberata dal passaggio dei bus) e dell'ex polveriera, la tribuna del Monigo, il restauro delle palazzine tra Feltrina e via Castagnole e il nuovo centro anziani

Al via nel quartiere San Liberale i lavori per la realizzazione di tre chilometri di fognatura nera e acquedotto. L’opera, frutto della collaborazione fra Comune di Treviso e ATS, sarà a beneficio di una zona di 200.000 metri quadrati interamente collegata al depuratore comunale. L’intervento consiste nella realizzazione della fognatura nera con scarico nella dorsale esistente di viale Europa, completa dei relativi allacciamenti alle utenze, con separazione degli scarichi delle acque nere e meteoriche. Gli interventi di realizzazione della fognatura nera e dell’acquedotto interesseranno alcune vie del quartiere, in particolare: via Mantiero, via Sicilia, via Campania, via Tre Venezie, via Calabria, via Puglia, Via Toscana, Via Lazio, via Piemonte, via Lombardia, via Emilia, via Liguria, via Umbria e Via Cisole.

L’investimento previsto per ATS è di € 4.360.000, di cui un contributo di € 200.000 di fondi PINQUA (Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare) finanziati dal PNRR. L’obiettivo dell’intervento è di dotare le aree del quartiere della rete di fognatura nera poiché allo stato attuale ne sono sprovviste. La nuova rete di fognatura nera in progetto confluirà in Viale Europa dove è presente una condotta che scarica nel depuratore di Treviso a Sant’Antonino e saranno previsti circa 1800 nuovi allacciamenti. L’intervento permetterà di migliorare lo stato delle acque superficiali della zona che attualmente ricevono i reflui uscenti da fosse biologiche, vasche Imhoff e dispositivi affini, collegando la rete all’impianto di depurazione.

Per quanto riguarda l’acquedotto, il quartiere San Liberale è dotato di molteplici linee di diametro e materiale variabili con relativi allacciamenti alle utenze. La rete presenta uno stato di notevole ammaloramento con una conseguente quota di perdite considerevole. L’intervento di sostituzione è stato previsto con l’obiettivo di ridurre le perdite d’acqua potabile e di conseguenza limitare le risorse energetiche impiegate per il pompaggio delle portate da fornire all’utenza. Inoltre verranno installati contatori di ultima generazione. È prevista la posa di tubazioni per una lunghezza di circa 3000 metri in modo da far confluire le acque reflue del quartiere sulla condotta esistente in Viale Europa. È prevista inoltre la completa ricostruzione di tutti gli allacciamenti in PEAD alle utenze, con relativi pozzetti di alloggio contatori.

«I lavori di estensione della rete fognaria rappresentano un passo in avanti fondamentale per i servizi agli utenti e per l’ambiente», sottolinea il sindaco di Treviso Mario Conte. «L’impegno dell’Amministrazione è quello di continuare un percorso virtuoso che ha portato al 60% il numero dei cittadini allacciati. Anche a San Liberale porteremo avanti il progetto, apparentemente “invisibile” ma di fondamentale importanza per il contesto urbano, che ci vede protagonisti con ATS per garantire efficienza e sostenibilità ai cittadini»

«L’opera conferma l’impegno di ATS ad estendere la rete fognaria ed efficientare quella acquedottistica in tutto il territorio gestito», spiega il presidente di ATS Fabio Vettori. «Con il progetto del quartiere San Liberale si intende portare la rete di fognatura in una zona priva di tale importante servizio e creare una linea idrica in grado di garantire una migliore distribuzione dell’acqua potabile nelle abitazioni e nelle attività commerciali locali. Ne beneficeranno i cittadini ma anche l’ambiente».

Il quartiere di San Liberale sarà al centro di un profondo piano di riqualificazione che vedrà nei prossimi anni un investimento complessivo da parte del Comune di 14 milioni di euro e comprende la sistemazione di via Mantiero, via Tronconi (diventerà ciclopedonale e non vi transiteranno più i bus), del centro anziani, dell'ex Polveriera e sarà inoltre realizzata la terza tribuna dello stadio di rugby Monigo, sopra alle biglietterie.