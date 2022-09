Canaletta per irrigazione rotta inonda il giardino della scuola: «Ecco la vostra siccità»

Il video-denuncia è di un residente del quartiere trevigiano di Santa Bona che ha inviato più missive per evitare il continuo spreco di ettolitri d'acqua. La "falla" in via decorati al valor militare, nei pressi della scuola media Coletti