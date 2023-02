Sgarbi a Villa Franchetti: «Perfetta per celebrare matrimoni gay»

Il sottosegretario alla Cultura è intervenuto sabato 18 febbraio per la riqualificazione della storica villa lungo il Terraglio: «Provocazioni a parte, potrebbe diventare luogo del Fai o padiglione per la Biennale»

«Villa Albrizzi Franchetti sede centrale per i matrimoni gay in provincia di Treviso, testimoni: Rosa Chemical e il ministro Matteo Salvini». Vittorio Sgarbi non ha resistito e, sabato 17 febbraio, ha lanciato un'altra delle sue celebri provocazioni dalla storica villa veneta lungo il Terraglio a Preganziol.

Il sottosegretario alla Cultura era arrivato nella Marca su invito del presidente della Provincia, Stefano Marcon, per discutere delle ultime proposte e progetti di riqualificazione della villa veneta. «Pensavo di trovare una situazione molto più grave dal punto di vista della conservazione della villa, che invece è in buono stato con un grande parco che ha tutti i requisiti per diventare parco letterario - spiega Sgarbi -. Nei prossimi giorni parlerò con i presidenti della Provincia e della Regione Veneto per valorizzare agli occhi di futuri investitori la potenza attrattiva di un luogo come questo. A mio modo di vedere - continua Sgarbi - Villa Franchetti sarebbe perfetta come padiglione della Biennale di Venezia che così avrebbe uno spazio anche in terraferma. In alternativa potrebbe diventare luogo Fai ma possibili investitori potrebbero essere Banca Mediolanum o altri istituti simili ma Villa Franchetti ha tutti i requisiti per aprire le porte al pubblico e diventare uno dei luoghi simbolo della cultura nella Marca».