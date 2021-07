Moretto Farm e i pesci contadini, primo impianto sostenibile di acquaponica d’Italia

La serra di Moretto Farm è l'unica a livello nazionale a produrre frutta, verdura ed erbe aromatiche coordinando in sinergia due tecniche innovative: l’idroponica e l’acquacoltura.

L'azienda agricola innovativa di Crocetta del Montello inaugura il 09 luglio 2021 un nuovo impianto e apre al pubblico organizzando percorsi formativi e di experience.

Moretto Farm è una realtà giovane ma dall’esperienza importante. Il titolare, Johnny Moretto è un Dottore Forestale dell’Università di Padova, con una carriera considerevole sia in ambito di ricerca che di consulenza. Ha viaggiato per lavoro e da ogni esperienza all’estero ha tratto informazioni e conoscenze fondamentali per la creazione della sua azienda.

«L’idea di base, che ha mosso ogni mia scelta» spiega Johnny Moretto «è dimostrare che con l’innovazione e con le attuali conoscenze tecnologiche, si può coltivare di più, in maniera sostenibile, su superfici minori, sfruttando lo sviluppo verticale degli impianti e la coltivazione su supporti galleggianti in vasche riscaldate».

Da Moretto Farm, i pesci sono diventati contadini perché è da a loro che l’azienda trae il nutrimento per la crescita sana e rigogliosa dei vegetali. Durante l’evento di inaugurazione e durante le visite guidate il sistema di produzione sarà spiegato in modo chiaro e dettagliato, al fine di far comprendere a tutti che produrre con il rispetto dell’ambiente e in modo ragionevole è una realtà.

Johnny Moretto con il suo progetto e soprattutto con la sua realizzazione ha già risvegliato la curiosità di molte persone e ha quindi deciso di dare vita ad un percorso visita/experience, coinvolgendo anche un’altra parte dell’azienda, che produce miele.

«Le api fungono un ruolo fondamentale nella produzione agricola e il fatto di averLe come preziosi alleati al nostro fianco merita assolutamente molta attenzione, specie in questi anni in cui spesso sono sempre più a rischio» afferma Johnny Moretto con soddisfazione.

L’evento inizierà alle ore 17.30 e si svolgerà su invito.