Perchè il caffellatte è un toccasana, le varianti per renderlo sempre più goloso

Il caffellatte fa bene, una coppia ideale secondo un gruppo di scienziati dell’Università di Copenaghen, perchè ha un effetto antinfiammatorio sull’organismo, grazie alla combinazione dei due ingredienti. I benefici alla salute sono derivati dall'unione tra polifenoli (noti per ridurre lo stress ossidativo nell’organismo) e le proteine.

Ricetta del Caffellatte

Preparare un caffellatte è semplice e richiede pochi passaggi:

Iniziare con la preparazione di un caffè Scaldare il latte senza montarlo eccessivamente, per mantenere una consistenza fluida. Versare il latte caldo nell'espresso e godersi la bevanda.

Per aromatizzare e personalizzare la bevanda del caffellatte, si possono utilizzare diversi tipi di latte e aggiunte aromatiche. Ecco alcune idee:

Vaniglia: Aggiungere un po' di estratto di vaniglia o una bacca di vaniglia al latte mentre si scalda per un sapore dolce e aromatico.

Cannella: Spolverare un po' di cannella in polvere sulla schiuma di latte o mescolarla con il caffè per un tocco speziato.

Cacao: Unire un po' di cacao in polvere al latte per un sapore ricco e cioccolatoso.

Miele e Spezie: Mescolare un po' di miele con spezie come cardamomo o zenzero nel latte caldo per una dolcezza naturale e un aroma intenso.

Sperimentare con diversi tipi di latte e aromi può trasformare un semplice caffellatte in una bevanda personalizzata e deliziosa, adatta a ogni palato e momento della giornata.

Benefici del Caffellatte

La ricerca condotta dall'Università di Copenaghen ha messo in luce come il caffellatte possa vantare proprietà antinfiammatorie, attribuibili alla sinergia tra i polifenoli, presenti in abbondanza nei chicchi di caffè, e le proteine del latte. Questi composti, interagendo, potenziano la loro azione contro l'infiammazione nelle cellule immunitarie, offrendo un contributo significativo alla salute dell'organismo. La prof.ssa Marianne Nissen Lund, a capo dello studio, ha evidenziato come la reazione tra polifenoli e proteine avvenga rapidamente, rendendo questo effetto facilmente osservabile anche in una semplice tazza di caffellatte.

Polifenoli e infiammazione

In passato, alcune ricerche avevano dimostrato che i polifenoli si legano alle proteine nei prodotti a base di carne e latte e alle birre. I ricercatori danesi ritengono che la reazione e l'effetto antinfiammatorio potenziato si verifica anche quando vengono combinati altri alimenti costituiti da proteine e frutta o verdura. "Posso immaginare - ha affermato la prof.ssa Lund - che qualcosa di simile accada, ad esempio, in un piatto di carne con verdure o in un frullato con frutta e latte o yogurt". I polifenoli sono composti antiossidanti naturali presenti in molti alimenti, come frutta, verdura, tè, caffè, vino rosso, cioccolato, olive, olio extravergine di oliva e frutta a guscio. Queste sostanze proteggono le cellule dai danni causati dai radicali liberi, riducendo lo stress ossidativo e presentando effetti antinfiammatori. L'infiammazione cronica è associata a diverse patologie gravi, tra cui: Malattie cardiache, Diabete di tipo 2, Artrite, Depressione, Alzheimer, alcuni tipi di tumori. Alcuni alimenti possono esacerbare l'infiammazione, mentre altri, come verdure a foglia verde, pesci grassi e frutta fresca, possono aiutare a combatterla. Recenti studi dell'Università di Copenaghen hanno rivelato che la combinazione di polifenoli e amminoacidi, come nel caffellatte, potenzia l'effetto antinfiammatorio, offrendo benefici aggiuntivi per la salute.