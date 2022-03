Quando e quanta acqua bere, a cosa fa bene

L'acqua è fondamentale per la vita, ce ne rendiamo ancora più conto ora che piove sempre meno e scarseggia. Bere la quantità giusta di acqua durante il giorno è necessario per il benessere del nostro organismo. Il nostro corpo è costituito per il 75-80% di acqua e bere con regolarità durante la giornata serve a mantenere sempre bilanciato l’equilibrio tra liquidi in uscita e in entrata, senza correre il rischio di disidratarsi.

Benefici

Tra le principali funzioni benefiche dell'acqua ricordiamo che

facilita la digestione

aiuta a dimagrire

regola il volume cellulare e la temperatura corporea

depura il corpo ed elimina le scorie metaboliche

trasporta i nutrienti

rende più elastica la pelle

rafforza i muscoli

aumenta la concentrazione

fa passare il mal di testa

aiuta a prendere sonno

fa bene alla vista.i tessuti che costituiscono l’occhio sono composti circa dal 93% di acqua, la corretta idratazione influisce anche sull’attività della retina e della cornea, le borse e le occhiaie.

Perché bere acqua aiuta a non ingrassare

Secondo quasi 7 esperti su 10 bere acqua è fondamentale per ridurre il rischio di accumulare troppi chili in eccesso.

Favorire la digestione (52%): l’acqua, bevuta nelle giuste quantità, favorisce i processi digestivi e la produzione dell’acido cloridrico, aiutando a scomporre il cibo in modo che il corpo possa assorbire i nutrienti.

Anticipare il senso di sazietà (44%): bere due bicchieri d’acqua prima di iniziare a mangiare e idratarsi tra una portata e l’altra favorisce il senso di sazietà, evitando il rischio abbuffate e l’accumulo di chili in eccesso.

Prevenire problemi legati a gonfiore e costipazione (31%): l’idratazione favorisce la peristalsi, il processo legato allo svuotamento dell’intestino, e non diluisce i succhi digestivi o interferisce durante la digestione (questa è una falsa credenza):

Quanta acqua si deve bere al giorno?

Dire che bisogna bere tanto e con regolarità sembra banale, ma in realtà non esiste una risposta unica per tutti, essa dipende da corpo a corpo. In genere, il quantitativo di acqua che richiede l’organismo è sui 2 litri al giorno, ma dipende da diversi fattori quali:

peso corporeo: con l’aumentare del peso aumenta il fabbisogno di acqua.

Stile di vita: chi pratica sport deve bere molta più acqua rispetto a chi conduce una vita sedentaria.

Traspirazione della pelle: chi suda molto deve bere di più.

I sintomi della disidratazione

pelle poco elastica;

debolezza;

crampi muscolari;

mal di testa.

Quand'è il momento di bere acqua