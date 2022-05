Al via il Bonus psicologo: chi può richiederlo e come fare domanda

Dal Governo arriva l’incentivo per combattere lo stress, l’ansia e la depressione a seguito degli anni di pandemia che hanno afflitto il nostro Paese.

Il decreto del 27 maggio del ministro Roberto Speranza chiarisce le modalità di fruizione. Si stima una platea di 16mila persone, con un fondo che ammonta a 10 milioni di euro: l’Inps accetterà le domande fino a esaurimento della dotazione.

Il voucher è di massimo 600 euro a persona, è destinato a tutti i cittadini italiani che manifestano un disagio psicologico.

Il primo passo per usufruire del bonus è rivolgersi al proprio medico di famiglia che dovrà poi prescrivere gli incontri con uno psicologo al proprio paziente. Per usufruire del bonus non è previsto alcun limite di età e può essere richiesto da tutti, purché si abbia un Isee più basso di 50mila euro.

Bonus psicologo 2022

Il bonus psicologo è stato inserito nel decreto 'milleproroghe' ed è destinato a chiunque soffra di un disagio psicologico o problemi di salute mentale, anche in riferimento agli strascichi del periodo pandemico e alla crisi economica. A quanto ammonta il bonus psicologo?

600 euro per chi ha Isee inferiore a 15mila euro

400 euro con Isee fra 15 e 30mila euro

200 euro con Isee fra 30 e 50mila euro.

Il sostegno, oltre a dipendere dalla fascia di reddito, potrà comunque essere di massimo 600 euro all’anno. Con Isee inferiore a 15mila euro si avrà il bonus fino a 50 euro a seduta, per un massimo di 600 euro; con Isee tra 15mila e 30mila euro il bonus sarà fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario; con Isee superiore a 30mila euro e non superiore a 50mila euro il bonus sarà fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 200 euro.

Come fare domanda per il bonus psicologo

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, Inps e ministero della Salute comunicheranno sui rispettivi siti la data a partire dalla quale fare domanda e la scadenza, che non sarà prima di 60 giorni. A quel punto per richiedere il bonus psicologo si dovrà fare domanda all’Inps; l’assegnazione avverrà sulla base dell’ordine di arrivo a partire dall’Isee più basso. L’Inps una volta ottenute le domande e concluso il termine per avanzare le richieste, stilerà una graduatoria su base regionale. Le domande saranno accolte fino a esaurimento fondi, dando priorità a chi ha reddito più basso.

Verranno poi pubblicate delle graduatorie e il bonus dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Se ottenuto, il contributo, che viene ricevuto sotto forma di codice da comunicare al professionista, potrà poi essere utilizzato con specialisti regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi e che abbiano aderito all'iniziativa. Un elenco degli psicologi disponibili ad accettare il bonus sarà pubblicato dal Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, oltre che in una sezione apposita sul sito dell'Inps.

Il commento di Luca Pezzullo, presidente dell’Ordine delle Psicologi e Psicologhe del Veneto

«La notizia della firma del Decreto era molto attesa anche per il valore simbolico di attenzione delle Istituzioni verso quella che è stata la fatica psicologica che tutti noi, come cittadinanza, abbiamo fisiologicamente vissuto in questi due anni impegnativi di pandemia. I bambini, le famiglie, le istituzioni e la società civile si sono tutte dovute confrontare ed adattare ad una situazione straordinaria.

Il Bonus Psicologo è un primo passo in questa direzione perché rappresenta un chiaro impegno politico, ma è soltanto un primo passo in quanto le risorse investite andranno a coprire circa 16.000 persone in Italia, e quindi in Veneto verosimilmente solo circa 1500-1600 famiglie potranno ricevere il Bonus. Proprio per la disparità tra le risorse disponibili e i gravi bisogni che la nostra categoria sta riscontrando in quest’ultimo periodo in tutta la società civile, ci attendiamo una forte richiesta del Bonus.

Ricordiamo che nel periodo della pandemia è aumentato anche in Veneto in maniera significativa il numero di persone che si sono rivolte allo psicologo, sia nel servizio pubblico che privato. Ma storicamente in Italia abbiamo un numero bassissimo di Psicologi nel Servizio Sanitario: in media, 5 professionisti ogni 100.000 abitanti, rispetto ad una media europea che è il quadruplo, ovvero 20 psicologi ogni 100.000 abitanti.»

4 cose da sapere prima di iniziare un percorso psicologico

1. Dedica la giusta attenzione alla scelta del terapeuta

2. Consideralo un impegno sul medio periodo, come la palestra!

3. Coinvolgi chi ti sta più vicino: familiari, partner o amici fidati

4. Datti degli obiettivi e monitora i progressi

Spiega Silvia Wang, fondatrice di Serenis.it per evitare “la “corsa al Bonus” è necessario affiancare all’incentivo economico anche un’adeguata consapevolezza di sè.