“Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s fanno tappa a Silea, Jesolo e Treviso

Martedì 11, mercoledì 18 e lunedì 23 ottobre, rispettivamente a Silea, Jesolo e Treviso, si terranno “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa di McDonald’s dedicata alla lotta al fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente. Di seguito tutte le informazioni circa data, luogo di ritrovo e di svolgimento dell’attività. • Martedì 11 ottobre, Silea: ritrovo alle ore 16:30 presso Via dell’Alzaia 48, Silea. L’attività di riqualifica interesserà la zona di Restera dell’Alzaia sul Sile. La giornata è organizzata con il patrocinio del Comune di Silea ed è prevista la partecipazione dell’Associazione Polaris. • Mercoledì 18 ottobre, Jesolo: ritrovo alle ore 15:00 presso il parcheggio del ristorante McDonald’s. L’attività di riqualifica interesserà le aree verdi e i parchi nei pressi dello store, oltre che la spiaggia in zona piazza Brescia. La giornata è organizzata con il patrocinio del Comune di Jesolo. • Lunedì 23 ottobre, Treviso: ritrovo alle ore 15:00 presso il parcheggio del ristorante McDonald’s. L’attività di riqualifica interesserà le aree verdi e i parchi nei pressi dello store insieme con la zona fonderia di Treviso. Il fenomeno del littering - che crea disagi sia a livello di decoro urbano che di inquinamento ambientale – è sempre più attuale, acuito anche dall’aumento dei consumi take-away. Gettare un rifiuto a terra significa immettere nell’ambiente un oggetto che vi rimarrà dai 3 mesi, se di carta, a un secolo, se di plastica[1]; tempistiche importanti se si pensa che in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonnellate ogni anno[2]. La maggiore densità di rifiuti abbandonati interessa le aree di condivisione delle comunità; le ultime indagini di Legalmente rivelano che nei parchi italiani si trovano 6 rifiuti per metro quadro[3], mentre nelle spiagge si parla di oltre 8 rifiuti ogni metro[4]. “Le giornate insieme a te per l’ambiente” – che nel 2022 sono state realizzate in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia e hanno registrato, in oltre 150 tappe, il coinvolgimento di 6.000 volontari per più di 18 tonnellate di rifiuti raccolti - si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti in termini di Packaging e Waste & Recycling. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti. Inoltre, attraverso questa iniziativa, McDonald’s rinnova la propria vicinanza ai territori in cui opera con i suoi oltre 670 ristoranti e l’impegno dei 150 licenziatari, imprenditori fortemente radicati nelle comunità locali. [1] APAT, 2006. I Quaderni della formazione ambientale: Rifiuti. [2] Boucher, J., Billard, G., 2020. The Mediterranean: Mare plasticum. Gland, Switzerland: IUCN [3] Legambiente, 2021. Indagine Park Litter 2021 [4] Legambiente, 2022. Indagine Beach Litter 2022 di Legambiente Omnicom Public Relations Group – Ufficio stampa McDonald’s Italia Anna Del Piccolo: anna.delpiccolo@omnicomprgroup.com - 335 8470267 Donatella De Sabato: donatella.desabato@omnicomprgroup.com - 320 7620230 Erika Demartis: erika.demartis@omnicomprgroup.com – 329 6871926 Desiree Dispenzieri: desiree.dispenzieri@omnicomprgroup.com Flavia Perricone: flavia.perricone@omnicomprgroup.com McDonald’s Italia In Italia da 37 anni, McDonald’s conta oggi oltre 670 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 32.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 150 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”, con l’85% di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che producono in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38.000 ristoranti.