Gioiosaesamorosa, dall’8 al 22 luglio si alza il sipario sulla terza edizione

Forte di due edizioni che hanno fatto il pieno di pubblico, torna nel capoluogo della Marca GEA “GIOIOSAETAMOROSA – Treviso Contemporary Theatre Festival”, rassegna di teatro contemporaneo in programma dall’8 al 22 luglio 2023 come sempre in varie location del centro storico. Due settimane tra spettacoli al Teatro Mario Del Monaco, laboratori e processi creativi, di scrittura, performance e critica aperti al pubblico di ogni età, un premio di drammaturgia contemporanea, incontri con gli artisti e le artiste ospiti e performance itineranti che trasformeranno Treviso in un palcoscenico diffuso e aperto a tutti. Un festival che travolgerà la città come una festa che, unendo artisti e pubblico, genererà nuove relazioni, condivisioni e comunità, per celebrare la vita, la gioia e l’amore. I biglietti per gli spettacoli saranno a disposizione da domani sul sito del festival.

L’edizione di quest’anno della kermesse, realizzata dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con il Comune di Treviso e il Teatro Stabile del Veneto, all’interno del progetto triennale GEA.22, GEA.23 e GEA.24, porta il titolo “RADIC(CHI)”, inteso come metafora identitaria che evoca anche la tematica della natura e dell’ambiente. Guardare alle radici significa narrare di ciò che si conosce profondamente sul piano dell’esperienza e dell’identità, ma per metterlo in relazione alle esperienze e alle conoscenze di altri perché diventino dialogo e apertura a ciò che è diverso da noi.

L’apertura di GEA.23 è affidata al Premio di Drammaturgia Contemporanea “Giuseppe Bepo Mafioli”, premio nazionale di scrittura per la scena promosso da Comitato Teatro Treviso, Comune di Treviso, Teatro Stabile del Veneto e Archivio Giuseppe Maffioli. Sabato 8 luglio al Teatro Mario Del Monaco, dopo l’inaugurazione ufficiale si terrà quindi la cerimonia di premiazione del concorso, con la lettura scenica della drammaturgia vincitrice accompagnata dalle illustrazioni di Elisa Canaglia del Treviso Comic Book Festival. Sempre il Mario Del Monaco ospiterà poi i principali spettacoli in programma nei 15 giorni di festival: mercoledì 12 luglio Bobby & Amy, venerdì 14 luglio Via del Popolo e domenica 16 luglio Pietre Nere, sempre alle 19.30. Protagonisti di Bobby & Amy, spettacolo vincitore del bando chiamiAMO, sono due personaggi fuori dal comune, emarginati e complicati; due solitudini destinate a incrociarsi nel loro percorso e a partire da questo incontro la loro vita diventerà un po’ più facile. Via del Popolo, scritto, diretto e interpretato da Saverio La Ruina, è un tratto di strada percorso da due uomini – un uomo del presente e uno del passato – e dalle loro storie emergerà il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità. Pietre Nere, di Babilonia Teatri, si propone di indagare il concetto di casa spostando il punto di vista, e raccontando tutte le molteplici declinazioni e interpretazioni del significato che questo termine può rappresentare.

A questi spettacoli si aggiungono due appuntamenti che vedranno diverse repliche durante la manifestazione: Spirito del Teatro, una produzione di Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e Comitato Teatro Treviso, in programma dall’11 al 16 luglio e dal 18 al 22 luglio alle 15 e R+G, in scena dal 18 al 22 luglio alle 19.30, sempre al Teatro Del Monaco. Spirito del Teatro di Alex Cendron è una performance teatrale itinerante all’interno del teatro cittadino in cui gli spettatori, muniti di cuffie wifi, esploreranno gli spazi e la storia del palcoscenico trevigiano, incontrando di volta in volta gli spiriti che da sempre lo permeano. R+G, progetto di Stefano Cordella e Tommaso Fermariello, è una drammaturgia originale liberamente ispirata a Romeo e Giulietta di William Shakespeare, riletta mettendo il fuoco sull’inquietudine adolescenziale dei due protagonisti alle prese con un amore impossibile e la condizione di disagio che capita spesso di attraversare a quell’età.

Altri momenti clou del programma di GEA.23 saranno poi le restituzioni dei processi creativi con la cittadinanza che si svolgeranno tra fine giugno e inizio luglio: “drammatizziAMO”, “esploriAMO” e “partecipiAMO”. Il processo creativo “drammatizziAMO” è un laboratorio di scrittura creativa per la scena in cui i e le partecipanti lavoreranno alla stesura di un breve atto unico a due o tre personaggi ambientato a Treviso e scritto attorno ai temi del festival. Il risultato del laboratorio sarà una lettura scenica dei testi elaborati, interpretati da attori professionisti e accompagnati dalle illustrazioni di tre visualizer del Treviso Comic Book Festival, che si svolgerà martedì 11 e sabato 15 luglio alle 19.30, sempre al Teatro Del Monaco. “esploriAMO” invece sarà una promenade performance attraverso le vie del centro storico di Treviso e oltre, unendo performance dal vivo e contribuiti fruiti con cuffie wifi, che avrà luogo martedì 18 e sabato 22 luglio alle 17.15 con partenza dal teatro di Treviso. La restituzione scenica di “partecipiAMO”, infine, in programma sabato 9 luglio alle 19.30, porterà sul palco del Mario Del Monaco le testimonianze raccolte tramite una serie di interviste a cittadini trevigiani over65 sui temi di GEA.23: origini, radici e radicchi. A questi tre processi creativi se ne aggiungerà un quarto, “commentiAMO frequenze clandestine”, l’unico le cui iscrizioni sono ancora aperte, che si svolgerà durante i giorni stessi della kermesse, e che si presenterà come un laboratorio di osservazione e critica teatrale. Come per la scorsa edizione, torna poi l’apprezzato format “ciacoliAMO”, momenti di confronto quest’anno ospitati alla Loggia dei Cavalieri, in cui gli artisti e le artiste ospiti del festival incontreranno il pubblico e dialogheranno con un’associazione o realtà del territorio.

«Sosteniamo con entusiasmo “GIOIOSAETAMOROSA, festival che permette di vivere il teatro a tutto tondo valorizzando il talento ma anche gli aspetti più inediti del processo creativo”, le parole del sindaco Mario Conte. “Grazie alla bella collaborazione con il Comitato Teatro Treviso e il Teatro Stabile del Veneto, Treviso si prepara ad ospitare un’edizione sempre più ricca nelle proposte e nei contenuti, dove la bellezza del teatro e la purezza artistica delle performance si fondono a un contesto vibrante di confronto, dialogo, formazione che vuole coinvolgere non solo gli addetti ai lavori ma l’intera città. Ben vengano, inoltre, le proposte itineranti, che permettono così al teatro di raggiungere chi frequenta quotidianamente la città».

«Aprire il teatro alle nuove generazioni è uno degli obiettivi che ci siamo da subito posti e una promessa che continuiamo a mantenere – afferma Claudia Marcolin, executive manager del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale –. Ecco perché prosegue il nostro sostegno a GEA, un festival capace di raggiungere un pubblico giovane e che non solo terrà il teatro aperto d’estate, ma che porterà il teatro stesso in giro per la città. Crediamo fortemente in questo progetto, tanto che abbiamo aumentato la nostra partecipazione nelle produzioni e co-produzioni con il Comitato Teatro Treviso, in un'estate che si presenta davvero carica di appuntamenti, tra Treviso, Venezia e Padova».

«Abbiamo da subito concepito il festival come un'esperienza che potesse coinvolgere veramente la cittadinanza nel mondo del teatro, non solo come spettatori e spettatrici ma come protagonisti e protagoniste in prima persona – aggiunge Alex Cendron del Comitato Teatro Treviso –. E l'entusiasmo che stiamo riscontrando nella partecipazione ai processi creativi con la cittadinanza è una dimostrazione che c'è voglia di sperimentare e di mettersi in gioco. Ricordiamo che c'è ancora la possibilità di iscriversi a “commentiAMO frequenze clandestine”, che si svolgerà proprio nei giorni del festival, e che da domani i biglietti saranno disponibili nel sito di GEA».

Programma completo degli appuntamenti sul sito www.gioiosaetamorosa.it