Case da sogno a Treviso

Questa porzione indipendente di villa in stile Liberty in posizione incantevole in riva al fiume Sile, è una vera oasi dove vivere in totale privacy piacevoli momenti circondati dalla frescura del rigoglioso e curato giardino, oppure all'ombra del patio esterno. Al contempo si trova in un'ottima posizione del fuori mura, ad un passo dal Centro storico di Treviso, in una delle zone più richieste e prestigiose della Città, circondata da importanti ville storiche.

All'interno appare impeccabile e di grande charme: pavimenti in legno e ceramiche d'epoca curate e perfettamente conservate. Stanze ampie e luminose, in cui ogni dettaglio non è lasciato al caso per accogliere, partendo dal piano terra, una cucina separata dalla zona pranzo molto ampia con camino, a seguire un soggiorno di grande effetto, per poi salire al piano primo per trovare la camera padronale con terrazzo solarium e altre due camere spaziose, due bagni e un ballatoio ad uso studio.

Al piano interrato, molto curato e con suggestive travi a vista, si trovano il locale lavanderia con wc, la stireria, la centrale termica e due stanze multiuso.

Completa la proprietà una grande dependance con ampie vetrate affacciate sul giardino e patio, con un ampio soggiorno, zona cucina pranzo al piano terra e al piano superiore un'ulteriore camera e grande terrazza. Lo spettacolare ed introvabile affaccio sul Sile direttamente dal giardino della proprietà, è sicuramente il valore aggiunto che la rende un vero gioello nel centro di Treviso.

La villa fa parte delle residenze di prestigio dell' Agenzia Immobiliare Treviso - Engel & Völkers