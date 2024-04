Li rimprovera perché impennano con la bici, preso a calci e pugni da due ragazzi

Ha osato rimproverare due ragazzini che stavano disturbando i passanti, impennando con le loro biciclette nell'area di Galleria Rialto. Per questo rimbotto e per aver difeso una donna che era stata molestata e insultata dai giovani (lei stessa li aveva ripresi a parole e loro l'avevano ripresa in un video con i loro cellulari) è stato scaraventato a terra e preso a calci e pugni ed è stato anche colpito da un bidone che si trovava poco distante. Lo sconcertante episodio di violenza è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 5 aprile, in vicolo Rialto, nel cuore del centro storico di Treviso. A restare ferito, fortunatamente in modo non grave, un 50enne mentre i due aggressori, un 17enne ed un 15enne, sono stati bloccati e identificati dagli agenti delle volanti della Questura che hanno riportato a loro volte lesioni, fortunatamente non gravi. Il più grande dei due ragazzi, è stato arrestato per l'aggressione e per resistenza a pubblico ufficiale e ora è stato affidato, su disposizione della Procura per i minori di Venezia, ad una comunità minorile di prima accoglienza. L'altro minore è stato denunciato per lesioni e poi riaffidato ai genitori. All'episodio hanno assistito decine di passanti e i commercianti della zona che hanno soccorso il 50enne ed impedito la fuga dei malviventi. Per la ricostruzione dell'episodio ora saranno vagliate anche le telecamere di videosorveglianza dell'area.