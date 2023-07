Si infortuna mentre gioca in un rifugio, 11enne soccorso dall'elicottero del Suem

Brutta disavventura nel pomeriggio di oggi, 24 luglio, per un ragazzo 11enne di Cittadella, rimasto ferito mentre stava giocando con altri amici non distante dal rifugio Coston, sul monte Grappa, nel Comune di Borso del Grappa. Il ragazzino, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, ha messo male il braccio cadendo e si è procurato in questo modo un trauma alla spalla destra. Raggiunto da medico e infermiere del Suem 118 Pedemontana Emergenza ODV, l'undicenne è stato soccorso e quindi affidato all'elicottero Falco 2 recentemente attivato a Belluno e subito inviato in supporto dalla centrale operativa di Treviso. Visto la lontananza dall'ospedale, dopo la sedazione, si è optato per il trasporto aereo fino all'ospedale di Montebelluna per il proseguimento delle cure del caso.