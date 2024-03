Zaia: "A fine aprile la Pedemontana sarà agganciata alla A4" | VIDEO

Entro la primavera la Pedemontana veneta sarà innestata direttamente all'autostrada A4 Venezia-Milano. Lo ha annunciato questa mattina, domenica 10 marzo, il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando a un incontro pubblico nel Trevigiano. Questo "vuol dire che si andrà direttamente sia a Milano che a Venezia direttamente dalla Pedemontana, senza più dover uscire", ha precisato il governatore.

Zaia ha quindi parlato del maltempo di questi giorni. "Il Veneto - ha detto - ha dimostrato che se fai le opere le città non vanno sott'acqua. Dal 2010 abbiamo messo a terra 23 interventi contro le alluvioni. Vicenza ne è stata una dimostrazione una settimana fa: lì abbiamo realizzato tre bacini di laminazione, e siamo riusciti ad immagazzinare 3 miloni di metri cubi d'acqua, che sarebbero andati in città, ma avevamo ancora capacità per altri 4 miloni di metri cubi di invaso".

"I cambiamenti climatici esistono, non c'è alcun dubbio ma l'anno scorso di quest'epoca parlavamo di siccità. Adesso - ha concluso il governatore -, bisogna dire 'mai tanta pioggia come quest'anno', oggi ne abbiamo in abbondanza, penso che abbiano fatto il pieno per un po'".