Gli spari e poi le urla: «Aiuto, aiuto». Le indagini: le piste dei debiti e dello sgarro

«Abbiamo sentito gli spari e poi urlare aiuto, aiuto. La moglie è scesa e lui si è buttato sulla ringhiera»: è la testimonianza diretta di una coppia di anziani, testimoni diretti dell'agguato in stile "Gomorra" avvenuto nella prima mattinata di oggi, 7 marzo, in via Tabacchi a Fossalta Maggiore, frazione di Chiarano. Il 37enne operaio kosovaro, rimasto ferito dalle due pistolettate esplose da due banditi in sella ad uno scooter, si salverà: un colpo gli ha trapassato da parte a parte la coscia sinistra mentre un altro colpo si è conficcato nell'addome, su un fianco, ed è stata necessaria un'operazione chirurgica per intervenire per riparare i vasi sanguigni ed estrarre l'ogiva. K.H. era appena sceso di casa quando è scattato l'agguato: stava raggiungendo la sua auto, una vecchia Lancia Y, per raggiungere Noventa di Piave, dove lavora in una fabbrica di lampadari.