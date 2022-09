Schianto tra auto e moto nel pomeriggio: 50enne gravissimo

Un grave incidente stradale ha segnato il pomeriggio di domenica 25 settembre sulle strade della Marca: lo schianto tra moto e auto è avvenuto alle ore 17 all'altezza dell'incrocio di Via Montello. Ad avere la peggio è stato M.P., 50enne di Montebelluna alla guida della moto finita contro l'auto. Il centauro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: le sue condizioni sono gravi. Traffico a rilento in Via Montello durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area.