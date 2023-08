/ Via Monte Grappa

Auto contro una Ducati Monster: motociclista portato in elisoccorso al Ca' Foncello

L'incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 14 agosto in Via Montegrappa a Caerano di San Marco: ferito ma non in pericolo di vita un 58enne del luogo che stava viaggiando in sella alla moto scontratasi con una Fiat Punto. Sul posto Suem 118 e carabinieri