Finisce fuori strada con lo scooter, ragazza 17enne grave al Ca' Foncello

Grave incidente stanotte verso mezzanotte a Borso del Grappa in via Italo Girardi. Una ragazza di 17 anni del posto ha perso il controllo del motorino, è caduta rovinosamente a terra ed é stata sbalzata per circa 15 metri. La giovanissima, residente nella zona, è rimasta incosciente a causa di un forte trauma cranico. Intervenuta sul luogo dell'incidente un'ambulanza con medico ed equipaggio del Suem di Pedemontana Emergenza ODV. La 17enne è stata stabilizzata, sedata ed intubata ed é stato chiesto anche intervento dell'elicottero per il suo trasferimento all'ospedale Ca' Foncello. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto.