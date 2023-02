Scontro tra auto, due feriti trasportati in ospedale

E' di due feriti, entrambi fortunatamente non gravi, l'incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 di oggi a Colle Umberto lungo via Gorizia, all'incrocio con via Cardenzin. A scontrarsi due automobili, una Fiat 500 ed una Mini Countryman. Il conducente della 500, un 59enne della zona, ha riportato una frattura alla caviglia mentre la conducente dell'altro mezzo, una 59enne. è rimasta illesa. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vittorio Veneto. Per i soccorsi intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e le ambulanze del Suem 118.