Auto contro monopattino, 17enne grave in ospedale

A chiudere una domenica 15 aprile segnata dagli incidenti stradali è stato un sinistro avvenuto in via degli Artiglieri a Giavera del Montello. Erano le 19.20 quando un 17enne del posto che stava viaggiando a bordo di un monopattino è finito contro una Peugeot 207 che stava viaggiando nello stesso senso di marcia. Al volante dell'auto un 53enne di Montebelluna: il 17enne soccorso è stato stabilizzato ed elitrasportato in ospedale a Treviso. I carabinieri, intervenuti in loco, hanno eseguito i rilievi sulla dinamica dell'incidente.