Capriolo finisce in strada, investito e ucciso da una moto

Ennesimo incidente con un animale coinvolto sulle strade della Marca: dopo il tragico impatto con un cervo costato la vita al camionista Manuel Favero e lo schianto della scorsa settimana a Sospirolo tra un suv e un altro cervo, sabato 28 ottobre a Susegana un capriolo è stato investito e ucciso da una moto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'impatto è avvenuto poco prima delle ore 20 in Via Barca. Alla guida della moto c'era un uomo di 51 anni residente in zona. All'improvviso, dalla vegetazione a lato della carreggiata, è sbucato un capriolo visibilmente disorientato. L'animale si è fermato in mezzo alla strada proprio mentre la moto stava arrivando. Impossibile evitare l'impatto: il capriolo è morto sul colpo mentre il 51enne, sbalzato sull'asfalto, è stato ricoverato all'ospedale di Conegliano riportando ferite e lesioni fortunatamente non gravi. Per i rilievi sulla dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri mentre il recupero del capriolo è stato eseguito dalla polizia provinciale.