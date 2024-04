Terribile schianto tra due auto e un camion, un ferito grave. Feltrina paralizzata

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 8 aprile, attorno alle 8.30 circa, a Pederobba lungo la strada regionale Feltrina. Coinvolte due auto ed un camion che si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Un ferito rimasto incastrato a bordo delle lamiere di uno dei mezzi, in condizioni molto gravi, è stato trasportato dall'elicottero del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.