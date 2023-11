Parcheggia ma non tira il freno a mano, suora scende e viene travolta

L'incidente in tarda mattinata in via dell'orfanotrofio a Pieve del Grappa. La religiosa, 81enne, è rimasta ferita ad una gamba, rimasta incastrata sotto un pneumatico. A soccorrerla il Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Bassano del Grappa

Se l'è cavata con un forte spavento e una varie lesioni ad una gamba una suora di 81 anni, G.Z., originaria del veneziano ma residente a Pieve del Grappa, rimasta suo malgrado coinvolta in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 22 novembre, a in via dell'Orfanotrofio a Pieve. La donna si stava recando a far visita ad una consorella in casa di riposo, al volante di una Fiat Punto, ma una volta posteggiato e scesa dal mezzo, è stata travolta dal veicolo che si è messo in movimento, complice la leggera pendenza. La religiosa è rimasta incastrata con una gamba sotto uno degli pneumatici anteriori. Per soccorrere l'81enne sono intervenuti medico e infermieri del Suem di di Pedemontana Emergenza ODV, supportati dai carabinieri della stazione di Pieve del Grappa e con l'intervento dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa che hanno sollevato il mezzo disincastrando la gamba della signora. Allertato elisoccorso di Treviso per il trasporto della suora all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, visti i possibili danni vascolari da valutare. L'anziana è rimasta sempre cosciente e ha riferito di non aver tirato a dovere il freno di stazionamento e, mentre scendeva, é stata investita dalla ruota anteriore della sua stessa auto che si é fermata sopra la sua gamba.