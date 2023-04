Perde il controllo della moto e finisce contro un muro, grave un 20enne

Incidente nel pomeriggio di domenica a Pieve del Grappa in via Vittorio Veneto. Il giovane, residente a Fonte, è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello. Rilievi a cura dei carabinieri

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 23 aprile, lungo via Vittorio Veneto a Paderno di Pieve del Grappa. Un 20enne di Fonte, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo schiantantosi contro ad un muro di cinta. Il ferito è stato raggiunto dall'equipe del Suem 118 con automedica e ambulanza. Intervenuto, data la gravità, l'elicottero di Treviso. Il giovane motociclista è stato intubato e quindi trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Padova, con elisoccorso.