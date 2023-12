Fuori strada con l'auto sulla Cadore-mare, 52enne muore dopo il ricovero

Tragedia della strada poco dopo le 12.45 circa a Saccon di San Vendemiano lungo la Cadore-mare, in quel tratto denominata via Trieste. Un automobilista 52enne, nei pressi dell'azienda Gelco, ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, forse a causa di un malore improvviso. L'uomo, intrappolato tra le lamiere del veicolo che è carambolato per alcuni metri in un fossato sul lato della strada, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Conegliano e quindi affidato alle cure di medici e infermieri del Suem 118. L'automobilista è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è morto poco dopo il ricovero. A svolgere i rilievi i carabinieri della Compagnia di Conegliano. Pesanti disagi al traffico in tutta la zona.