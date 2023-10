Ciclista travolto e ucciso da un’auto pirata: è caccia all’uomo nella Marca

Militari dell' Arma sono intervenuti verso le 21.30 di domenica sera, 1 ottobre, a Sernaglia della Battaglia, frazione Fontigo dove sull'SP34 non distante dall'incrocio con via Fontane Bianche è stato rinvenuto sulla sede stradale il corpo senza vita di uno straniero, un nordafricano di 57 anni, in corso di identificazione, e, a breve distanza, a terra, la bicicletta dello straniero. Il cadavere presenta evidenti lesioni al capo. Al vaglio dei carabinieri, che hanno svolto sul posto tutti gli accertamenti del caso, la possibile dinamica dell'accaduto: l'uomo potrebbe essere stato investito da un veicolo, al momento ignoto, allontanatosi poi subito dopo l'impatto.