Schianto sulla Pontebbana, gioielli e arnesi da scasso nella Smart

Un sacchetto con dentro diverse banconote, gioielli, oggetti preziosi e arnesi da scasso è stato trovato all'interno della Smart che, venerdì 7 agosto, si è schiantata contro un camion lungo la statale Pontebbana nel Comune di San Fior.

Un incidente costato la vita a Severina Sever, 32 anni, mamma di tre figli originaria della Croazia ma residente con la famiglia in un campo nomadi nel Comune di Portogruaro. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", le indagini sull'incidente mortale hanno portato, nelle scorse ore, all'iscrizione nel registro degli indagati, per omicidio stradale, di Anita Braidich, 23 anni, alla guida della Smart senza aver mai conseguito la patente. Indagato anche A.S, il camionista di 53 anni di Ormelle, alla guida del camion frigo contro cui è finita la Smart. Ad oggi le condizioni di Anita Braidich restano gravi: la giovane è ricoverata in ospedale a Conegliano. Gli agenti della Polizia intervenuti sul luogo dell'incidente hanno però trovato all'interno della Smart sui cui stavano viaggiando le due donne, un sacchetto con gioielli e banconote oltre ad alcuni arnesi da scasso che potrebbero essere collegati alla refurtiva di un colpo messo a segno dalle due donne. Un'ipotesi tutta da confermare per il momento e su cui sono ancora al lavoro gli agenti della Polizia. Soldi, gioielli e arnesi sono stati posti sotto sequestro. Nessuna persona, al momento, è stata indagata per il ritrovamento all'interno della Smart. Una vicenda che va ben al di là, dunque, del tragico incidente mortale e che resta, per ora, con ancora numerosi aspetti da chiarire.