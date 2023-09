Treviso Mare, schianto tra due auto e una moto: gravissimo un 22enne

Erano da poco passate le otto di domenica sera quando sulla Treviso Mare si è verificato un gravissimo incidente stradale tra due auto e una moto Yamaha. Alla guida della moto c'era G.M. un ragazzo di 22 anni residente a Silea portato in codice rosso all'ospedale di Treviso. Ferite anche altre due persone che si trovavano a bordo delle auto rimaste coinvolte nello schianto, entrambe portate a Treviso non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. All'ora dell'incidente erano tantissime le auto che stavano rientrando dalle spiagge verso il capoluogo. Traffico completamente bloccato in direzione Treviso. Sul posto, oltre al Suem 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Roncade e Silea per i rilievi del caso.